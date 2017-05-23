В Воронежской области назначили городского и трех районных прокуроров
Правоохранители заступили на новые должности с 18 мая.
Правоохранители заступили на новые должности с 18 мая.
Генеральный прокурор Юрий Чайка приказом от 18 мая назначил новых прокуроров Лискинского, Таловского и Бутурлиновского райнов, а также Нововоронежа. Об этом сообщила
Советника юстиции Максима Туманова назначили на должность Лискинского межрайонного прокурора и одновременно освободили от должности прокурора Нововоронежа. Этот пост занял старший советник юстиции Юрий Кривцов, покинув должность Лискинского межрайонного прокурора.
Старшего советника юстиции Дениса Грибанова назначили на должность прокурора Таловского района и освободили от должности прокурора Бутурлиновского района. Этот пост занял старший советник юстиции Сергей Державин, перестав быть прокурором Таловского района.
Ранее