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14:59 (мск), источник: РИА "Воронеж"

В Воронежской области назначили городского и трех районных прокуроров

Правоохранители заступили на новые должности с 18 мая.

Генеральный прокурор Юрий Чайка приказом от 18 мая назначил новых прокуроров Лискинского, Таловского и Бутурлиновского райнов, а также Нововоронежа. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Воронежской области в понедельник, 22 мая.

Советника юстиции Максима Туманова назначили на должность Лискинского межрайонного прокурора и одновременно освободили от должности прокурора Нововоронежа. Этот пост занял старший советник юстиции Юрий Кривцов, покинув должность Лискинского межрайонного прокурора.

Старшего советника юстиции Дениса Грибанова назначили на должность прокурора Таловского района и освободили от должности прокурора Бутурлиновского района. Этот пост занял старший советник юстиции Сергей Державин, перестав быть прокурором Таловского района.

Ранее пресс-служба прокуратуры сообщила о том, что Юрий Чайка назначил заместителя прокурора Воронежской области Александра Семенова на должность начальника управления генпрокуратуры РФ в Северо-Кавказском федеральном округе. Одновременно с переводом в Пятигорск старшего советника юстиции освободили от должности в Воронежской области.

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