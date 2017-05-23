Свердловские депутаты уточнили порядок снятия омбудсмена

Депутаты Законодательного собрания Свердловской области утвердили новый порядок досрочного прекращения полномочий регионального уполномоченного по правам человека. Законопроект был единогласно принят сразу в трех чтениях на заседании, состоявшемся 23 мая, передает «Уралинформбюро».

Автор инициативы, депутат Евгений Зяблицев пояснил, что поправки регламентируют случаи, при которых для досрочного расторжения контракта с региональным уполномоченным не требуется консультация с федеральным омбудсменом — в случае смерти, признания его недееспособным, безвестно отсутствующим или вступления в отношении него в законную силу обвинительного приговора.

Таким образом, теперь из Москвы рекомендация по увольнению свердловского омбудсмена требуется лишь в случае подачи им письменного заявления о сложении полномочий, его неспособности исполнять свои обязанности по состоянию здоровья, утраты доверия и несоблюдения им требований федерального и местного законодательства.