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15:04 (мск), источник: СуперОмск

Перед уходом Двораковский дал поручение о жестком контроле за ремонтом дорог

Мэр Омска перед самым уходом с поста наконец-то решил проявить решительность и жесткость, поэтому дал поручение департаменту городского хозяйства крайне жестко следить за ремонтом дорог в городе.

Теперь любая ошибка омских строителей падет на плечи чиновников, так как они будут контролировать все — вплоть до рецептуры асфальтовых смесей.

Первым экзаменом для мэрии в подобном качестве станет 26 мая — именно тогда начнется ремонт 4-х улиц: Заводской, Крупской, Суворова и Мельничной. Чуть позже начнется реконструкция еще 14 трасс: Сибирского проспекта, ул. 2-й Восточной, пр-та Королева, ул. Госпитальной, Ул. Авиационной, ул. 22 Партсъезда, ул. Волгоградской, ул. Гашека, съездов с Ленинградского моста, ул. 25-й Северной, ул. 22 Декабря, Красноярского тракта, ул. 5-й Кировской, ул. Заозерной.

Всего же подрядчикам предстоит обновить 32 городские дороги.

«Мы очень жестко ставим вопросы о качестве ремонта. — Это поручение главы города и наша непреклонная позиция. Если подрядчики будут допускать ошибки, решение будет одно — фреза. Мы будем заставлять снимать некачественный асфальт и переделывать все заново», — подчеркнул первый заместитель мэра Омска, директор департамента городского хозяйства Сергей Фролов.

В этом мэрии поможет опыт прошлого года, где, по их мнению, все негативно влияющие на ремонт дорог моменты были учтены. Впрочем, у горожан на это совсем иное мнение.

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