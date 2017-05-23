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15:54 (мск), источник: ИА Татар-информ

Президент РТ направил приветствие гостям III Международного форума педобразования в Казани

(Казань, 23 мая, «Татар-информ»). Президент Татарстана Рустам Минниханов направил приветствие гостям и участникам III Международного форума педагогического образования, который открылся в Казанском (Приволжском) федеральном университете.

Источник: ИА Татар-информ

В письме лидер республики отметил своевременность проведения масштабного мероприятия и его важность для развития России.

Одна из самых представительных в Европе научно-практических конференций собрала спикеров вузов из первой сотни всемирного рейтинга QS. Среди участников форума — 28 российских и 36 зарубежных вузов, в том числе — влиятельные университеты США, Китая, Великобритании, Австрии и Германии.

«Татарстан уверенно входит в число наиболее инновационных регионов Российской Федерации, имеет мощную экономическую основу, устойчивую социальную политику и стабильный уровень жизни населения. В образовательной системе республики трудятся десятки тысяч педагогов. Татарстан традиционно в числе лидеров страны по качеству образования. Мы гордимся достижениями наших учителей и их учеников», — отметил Минниханов.

«Сегодня в школах происходят масштабные изменения: внедряются новые стандарты обучения, обновляются содержание и технологии образовательного процесса. Международный форум проходит очень своевременно: новые идеи в образовательном процессе, яркие проекты по сохранению человеческого капитала и потенциал молодого поколения сегодня во многом определяют динамичность и эффективность развития нашей страны», — подчеркнул глава республики в письме.

«Работа форума ориентирована на повышение квалификации педагогов и развитие лучших практик, формирующих интеллектуальное, физически и духовно развитое, патриотичное, активное и креативное поколение. Уважаемые педагоги, мы возлагаем на вас серьезную ответственность. Желаем вам плодотворной работы и новых интересных решений», — заключил лидер Татарстана.

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