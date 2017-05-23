Половина глав районов Нижнего Новгорода заработали меньше своих жен в 2016 году.

Сведения о доходах за 2016 год опубликованы на официальном сайте горадминистрации.

Меньше своих супруг в прошлом году заработали Владимир Кропотин, Александр Нагин, Владимир Исаев и Дмитрий Шуров. Больше всех за прошлый год задекларировал глава Нижегородского района Игорь Согин (более 3 млн рублей), меньше всех — временно отстраненный от должности по решению суда глава Канавинского района Дмитрий Шуров, воспитывающий восьмерых несовершеннолетних детей (50 тысяч рублей).

Игорь Согин задекларировал 3,01 млн рублей, в числе которых — доходы от вкладов в банках (в 2015 году он заработал 28,9 млн рублей). В его собственности, в частности, находятся четыре земельных участка (491, 804, 3200, 4298 кв м), коттедж (512,2 кв м). Также ему принадлежат автомобиль Audi Q7, автомобиль Land Rover Defender. Из перечня имущества Согина выбыли прицеп КМЗ-828431 и лодка Stingray 360A2. Супруга Согина заработала средств почти в шесть раз больше, чем в прошлом году — с 303,4 тысяч рублей до 1,7 млн рублей.

Глава Советского района Владимир Исаев (назначен в январе 2017 года) заработал за 2016 год 912,7 тысяч рублей (в 2015 году, будучи первым заместителем главы Приокского района — 527,6 тысяч рублей). Он владеет автомобилем Audi A8 L quattro, земельным участком площадью 1 050 кв м. Супруга Исаева задекларировала за 2016 год 1,4 млн рублей — сумму, более чем в два раза превышающую прошлогоднюю (605,02 тысячи рублей).

Больше супруга также заработала жена главы Автозаводского района Александра Нагина (назначен в ноябре 2016 года). За прошлый год она задекларировала 3,68 млн рублей (в 2015 году — 3,65 млн рублей). Нагин заработал 2,07 млн рублей, в числе которых доходы от вкладов (в 2015 году — 1,6 млн рублей). Он владеет, в частности, земельным участком площадью 1 250 кв м, автомобилями Lexus GX 460 и Тoyota Land Cruiser Prado 120.

Глава Московского района Владимир Кропотин (назначен в январе 2017 года) задекларировал 1,51 млн рублей, его супруга — 1,52 млн рублей. В ее собственности — Mazda3, Mercedes-Benz E240, Dongfeng DFL3251A.

Глава Приокского района Виталий Ковалев (назначен в мае 2016 года) заработал 1,6 млн рублей, владеет автомобилем Chevrolet Niva. Супруга Ковалева задекларировала за прошлый год 213,9 тысяч рублей. Она владеет тремя земельными участками — 2600, 833 и 2187 кв м.

Глава Сормовского района Дмитрий Сивохин (назначен в мае 2016 года) получил доход в 1,6 млн рублей, его жена — 43,9 тысяч рублей. Супруги владеют автомобилями Тoyota Land Cruiser 150 и Тoyota Land Cruiser 120 соответственно. Дмитрий Шуров (на май 2017 года он временно отстранен от должности в связи с решением суда) задекларировал 50 тысяч рублей дохода за 2016 года (за 2015 год — 1,2 млн рублей дохода за 2015 год. В его собственности остаются три земельных участка, два жилых дома и автомобиль Toyota Land Cruiser200. Доход его супруги за прошлый год был равен 845,08 тысяч рублей (в 2015 году — 880,4 тысяч рублей). Восемь несовершеннолетних детей Дмитрия не имеют собственных доходов и имущества.

И.о. главы Канавинского района Михаил Шаров заработал в прошлом году 1,1 млн рублей. Он владеет автомобилем Jeep Grand Cherokee и мотовездеходом Jumbo 700 MAX. Его супруга задекларировала 889,2 тысячи рублей. В ее собственности, в частности, находятся три земельных участка (229 200, 1 389, 1806 кв метров).

И.о главы Ленинского района Вадим Харченко задекларировал за прошлый год доход в 1,1 млн рублей.