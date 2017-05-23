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15:10 (мск), источник: Telegraf.com.ua

Названы лидеры социально-экономического развития в Украине

Министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко поделился, какие области Украины возглавили рейтинг социально-экономического развития.

Источник: Telegraf.com.ua

Город Киев, Харьковская, Киевская, Винницкая и Черновицкая области возглавили рейтинг социально-экономического развития регионов за 2016 год. Об этом на своей странице в Facebook написал вице-премьер-министр — министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко.

«Первая пятерка — м. Киев, Харьковская, Киевская, Винницкая, Черновицкая области, возглавили рейтинг, согласно мониторингу социально-экономического развития регионов за 2016 год, который обнародовал Минрегион. Мы начали рейтинговое оценивание социально-экономического развития регионов в 2015 году. На основании данных статистики областям выставляются оценки ежеквартально по 27 показателям в 6-ти направлениях и ежегодно по 64 показателям в 12 направлениях», — отметил Зубко.

По словам вице-премьера, такая оценка — элемент новой системы мониторинга реализации государственной региональной политики и определения динамики изменений. Показатели рейтинга — индикатор эффективности управленческих решений на центральном и местном уровнях. Главная цель — на основе рейтинговой оценки определение приоритетов и стратегическое планирование развития регионов, повышение их конкурентоспособности.

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