Названы лидеры социально-экономического развития в Украине

Город Киев, Харьковская, Киевская, Винницкая и Черновицкая области возглавили рейтинг социально-экономического развития регионов за 2016 год. Об этом на своей странице в Facebook написал вице-премьер-министр — министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко.

«Первая пятерка — м. Киев, Харьковская, Киевская, Винницкая, Черновицкая области, возглавили рейтинг, согласно мониторингу социально-экономического развития регионов за 2016 год, который обнародовал Минрегион. Мы начали рейтинговое оценивание социально-экономического развития регионов в 2015 году. На основании данных статистики областям выставляются оценки ежеквартально по 27 показателям в 6-ти направлениях и ежегодно по 64 показателям в 12 направлениях», — отметил Зубко.