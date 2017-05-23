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15:03 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

В ЕС обсудят изменения минского формата

Специальный советник верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерики Могерини Натали Точчи отметила, что минский процесс не находится на грани распада, но он уже давно не дает результатов.

Источник: "РИА Новости" Украина

КИЕВ, 23 мая — РИА Новости Украина. Евросоюз планирует обсудить изменение формата минских переговоров по Украине, сообщила специальный советник верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерики Могерини Натали Точчи.

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«Минский процесс не находится на грани распада. Но факт в том, что он уже давно не дает результатов. Мы должны вернуться к обсуждению минского переговорного процесса и, возможно, как-то его обновить», — цитирует Точчи Газета. Ру.

Точчи подчеркнула, что изменение минского формата может произойти только в том случае, если с этим будут согласны все его участники.

Жертвами конфликта в Донбассе с середины апреля 2014 года по 12 марта 2017 года стали по меньшей мере 9 940 человек, еще 23 455 человек были ранены, говорится в пресс-релизе по итогам 17-го отчета управления Верховного комиссара ООН по правам человека по ситуации с правами человека в Украине, распространенном 15 марта.

Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в «нормандском формате» (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в «женевский формат», то есть при участии США и Польши, как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

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