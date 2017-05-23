Путин посетил Академию футбольного клуба «Краснодар» и пообщался с юными спортсменами

У входа в здание главу государства встретил президент ФК «Краснодар» Сергей Галицкий, вице-премьер Виталий Мутко, а также президент ФИФА Джанни Инфантино. Вместе с ними президент осмотрел помещения школы, а также пообщался с воспитанниками.

Детская спортивная школа при футбольном клубе «Краснодар» была создана в 2008 году. Сегодня она является одной из крупнейших в Европе и всем мире детской футбольной школой. В ее состав входят 25 филиалов: 9 расположены в Краснодаре и 14 — в населенных пунктах края. В настоящее время здесь идет работа с командами десяти возрастов, и каждый год продолжается набор младших команд.

В распоряжении воспитанников школы имеются несколько манежей с искусственной травой для занятий в холодное время года, 20 полноразмерных полей с натуральным газоном, а также 5 — с синтетическим.

В спортивном арсенале есть не имеющий аналогов в России тренажер, разработанный компанией «Спорт автоматика» и произведенный резидентом новосибирского технопарка «Академпарк». Роботизированный тренировочный комплекс для футболистов FootBot занимает целую спортивную площадку. Он представляет собой квадратный манеж размером 16 на 16 метров с расположенными по четырем сторонам пушками для подачи мячей. Задача игрока — принять и отправить мячи, летящие с разной интенсивностью и скоростью (до 100 км/ч), в обозначенную цветом мишень.

Главный корпус Академии разделен на две части — образовательную и спортивную. Первая представляет собой полноценную общеобразовательную школу, оснащенную самым современным оборудованием. Обучение в ней проходят ребята с 6 по 11 класс. Здесь же расположены столовая, актовый зал, а также гостиничные номера для приезжающих родителей.