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15:53 (мск), источник: Интерфакс

Песков заявил об отсутствии у Путина планов по предвыборной кампании

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU — В Кремле не ведется работа в рамках предвыборной кампании, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Журналисты во вторник спросили Пескова о том, рассматривают ли в Кремле сценарий, при котором Владимир Путин пойдет на президентские выборы в качестве самовыдвиженца, а не от партии «Единая Россия».

«Нет предвыборной кампании, ведется обычная работа: вы видите график президента. Соответственно нет таких раздумий и нет таких планов», — сказал Песков.

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