Песков заявил об отсутствии у Путина планов по предвыборной кампании

Журналисты во вторник спросили Пескова о том, рассматривают ли в Кремле сценарий, при котором Владимир Путин пойдет на президентские выборы в качестве самовыдвиженца, а не от партии «Единая Россия».

«Нет предвыборной кампании, ведется обычная работа: вы видите график президента. Соответственно нет таких раздумий и нет таких планов», — сказал Песков.