Савченко просит президента ветировать отмену ее закона

КИЕВ, 23 мая — РИА Новости. Депутат Верховной Рады Надежда Савченко призвала украинского лидера Петра Порошенко наложить право вето на решение парламента об отмене закона о сроках содержания в СИЗО.

По ее словам, голосование в Верховной Раде по отмене закона нарушает Конституцию.

«Обращаю внимание президента Украины как гаранта конституции Украины, что он должен применить право вето в отношении проекта закона, который был принят 18 мая, чтобы не допустить нарушения конституционных прав украинцев», — написала Савченко во вторник на своей странице в Fаcebook. Она также прикрепила фотографии своего депутатского обращения к Порошенко.