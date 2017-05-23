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15:19 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

Савченко просит президента ветировать отмену ее закона

По словам Надежды Савченко, голосование в Верховной Раде по отмене закона нарушает Конституцию. Она убеждена, что Петр Порошенко должен применить право вето в отношении проекта закона, который был принят 18 мая.

Источник: "РИА Новости" Украина

КИЕВ, 23 мая — РИА Новости. Депутат Верховной Рады Надежда Савченко призвала украинского лидера Петра Порошенко наложить право вето на решение парламента об отмене закона о сроках содержания в СИЗО.

По ее словам, голосование в Верховной Раде по отмене закона нарушает Конституцию.

«Обращаю внимание президента Украины как гаранта конституции Украины, что он должен применить право вето в отношении проекта закона, который был принят 18 мая, чтобы не допустить нарушения конституционных прав украинцев», — написала Савченко во вторник на своей странице в Fаcebook. Она также прикрепила фотографии своего депутатского обращения к Порошенко.

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