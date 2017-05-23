Глава УМВД Сочи отчитался о доходах: меньше 2 млн рублей, съемная квартира и арендованный гараж

Василий Умнов задекларировал годовой доход в сумме 1,89 млн рублей, не указав никакой собственности. Согласно документу, опубликованному на сайте МВД РФ, он снимает номер в гостинице (26 м²) и арендует гараж (24 м²). Его супруга владеет квартирой площадью 97 м², ее доход за прошлый год оценен в сумму 671 тыс. рублей.

Начальник Умнова Владимир Виневский, возглавляющий ГУ МВД по Краснодарскому краю, за 2016 год задекларировал 2,51 млн рублей, его жена — 138 тыс. рублей. Супруги совместно владеют половиной квартиры площадью 80 м². Кроме того, Виневский указал в качестве собственности квартиру площадью 192 м², а его жена — автомобиль Mercedes GLK 300.