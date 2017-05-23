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17:07 (мск), источник: УралПолит.ру

Куйвашев раздал поручения главам муниципалитетов на севере области

ИВДЕЛЬ, 23 мая, ИА УралПолит.Ru. Временно исполняющий обязанности губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев находится с рабочим визитом в Северном управленческом округе.

Как сообщили «УралПолит.Ru» в департаменте информационной политики губернатора, глава региона вместе с членами правительства посетил Ивдельский городской округ и Североуральск, где встретился руководителями муниципалитетов, депутатами местных дум, представителями предприятий и общественности.

Евгений Куйвашев совместно с главой Ивдельского городского округа Петром Соколюком и министром транспорта и связи Василием Старковым 22 мая провел осмотр автодороги Ивдель-4, по итогам которого дал поручение организовать ремонт дорожного покрытия и благоустроить придорожную инфраструктуру.

Глава региона посетил жилой дом на улице Механошина, 33, где строятся квартиры по программе расселения аварийного жилфонда. На вопрос местных жителей о газификации домов, расположенных в поселке Полуночное, где проживает более 2,5 тысяч человек, глава региона отметил, что для организации работ нужен проект и заявка в МинЖКХ.

Кроме того, врио губернатора пообещал проработать законодательную инициативу, направленную на привлечение специалистов в малые города.

На встрече с руководством Североуральска 23 мая глава региона посоветовал приступить к разработке стратегии развития муниципалитета, которая позволит расставить приоритеты и определить очередность реализации проектов, значимых для жителей городского округа.

«Сегодня в каждом муниципалитете должна быть своя стратегия развития, которая должна соотноситься с областной стратегией и нашей программой “Пятилетка развития”. У вас ее пока нет. Начните работу все вместе — местные власти, бизнес, жители. Вам будет легче расставить приоритеты, и мы сможем постепенно решить все проблемы», — подчеркнул лидер региона, отметив, что будет лично курировать развитие муниципалитетов с моноструктурной от бюджетного планирования до создания ТОРов.

Евгений Куйвашев также поручил местным властям проработать возможность включения в областную программу развития образования проект ремонта чаши бассейна в школе № 11 и подготовить проект перестройки здания центральной городской больницы.

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