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16:00 (мск), источник: Газета.Ру

«Яблоко» требует проверить декларацию Поклонской

Депутат Наталья Поклонская вступила в противоборство сразу с несколькими НКО, занимающимися антикоррупционной тематикой. Российское отделение Transparency International обещало провести свое расследование в ее отношении. Однако их опередил Центр антикоррупционной политики партии «Яблоко». Они уже отправили запрос в прокуратуру и Госдуму с требованием проверить, почему депутат не указала в своей декларации сведения о доходах мужа и машину.

Источник: РИА "Новости"

Конфликт депутата Натальи Поклонской с работающими на антикоррупционном поприще организациями, начался на прошлой неделе. В интервью RNS экс-прокурора Крыма спросили, считает ли она такие организации, как Transparency International (TI) и Фонд по борьбе с коррупцией Алексея Навального своими союзниками. «Может быть, не мешало бы и их проверить на коррупцию. Потому что, как говорят, на воре и шапка горит», — заявила в ответ парламентарий.

Эта фраза вызвала реакцию со стороны замглавы TI Ильи Шуманова, пообещавшего заняться собственным расследованием в отношении Поклонской. Однако первый удар по ней нанесла другая организация — Центр антикоррупционной политики партии «Яблоко» (ЦАП).

Когда я услышал об этих ее инвективах, сразу попросил коллег из ЦАП проверить, что это за такая святая матрона у нас появилась, которая всех вокруг обвиняет в смертных грехах. Неужели она сама такая безгрешная?
Сергей Митрохин
руководитель ЦАП «Яблока»

По его словам, специалисты действительно нашли информацию, которая ставит вопрос о достоверности декларации Поклонской, опубликованной депутатом Госдумы. Митрохин уже подал заявление в прокуратуру с требованием проверить эти сведения.

Специалистов «Яблока» заинтересовали машина и муж Поклонской, а точнее их отсутствие в декларации. В интернете доступны два подобных документа о депутате. Один она подала как кандидат в члены нижней палаты парламента в 2015 году, второй — уже в 2016 году во время работы в ней.

В обеих декларациях Поклонская указала свой доход, а также имущество своего несовершеннолетнего ребенка. В 2015 году ее доход составил 2,3 млн рублей, в 2016 — 2,6 млн.

Ни в одном из документов нет сведений о муже Поклонской. Однако специалисты ЦАП ссылаются на интервью, где она утверждает о его наличии. В 2016 году, когда Поклонская еще была прокурором Крыма, ТАСС выпустил в честь нее большой материал. «Сейчас, по словам прокурора, ночевать здесь уже не приходится: работы поменьше, да и муж с дочкой ждут дома», — утверждается в нем. Отметим, что депутат упоминает о наличии супруга и в интервью «Комсомольской правде», датированном декабрем 2016 года. «От богатых думских женихов я предложения не получала. Я уже говорила, что у меня есть семья — муж и любимая дочь», — заявила экс-прокурор.

В ЦАП также подозревают, что Поклонская не рассказала о своей машине. В интернете легко найти ИНН депутата, в бытность ее прокурором. Она также является соучредителем Профсоюза работников прокуратуры республики Крым. В центре проверили ее номер по открытой базе проверки контрагентов. Система выдает транспортный налог (пени), начисленное в мае этого года за владение машиной — 2,01 рубля. Дело, разумеется, не в сумме задолженность, а ее наличии. В декларациях Поклонской транспортных средств не значится. Если оно все-таки есть, это значит, что депутат неверно указала сведения об имуществе. Отметим, что сервис, использовавшийся юристами «Яблока» не является государственным, хотя имеет на своем сайте сообщения о поддержке Федерального казначейства и ФНС.

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Специалисты ЦАП и сами признают, что всем найденным им фактам могут быть вполне законные объяснения. Так, по словам замруководителя ЦАП Алексея Карнаухова, машину могли просто забыть указать. С мужем Поклонская может и не состоять в официальном браке. Однако уже этот факт может быть попыткой скрыть свое имущество. В любом случае, по мнению эксперта, сокрытие имени пусть даже неофициального мужа не является корректным для публичного политика.

«С точки зрения публичной персоны абсурдно и неэтично прикрываться защитой privacy. Публичность предполагает ответственность перед обществом и открытость, как гарантию честности. То, что Поклонская скрывает имя супруга — дурной признак», — считает Карнаухов.

«Газета.Ru» пыталась обратиться к самой Поклонской, но на звонки она не отвечала. Однако помощник депутата смог передать ей вопросы о наличии у нее официального мужа и машины, а также просьбу объяснить их отсутствие в декларациях. Прямо отвечать на них народная избранница не стала, но предоставила комментарий, который «Газета.Ru» публикует полностью:

«Сомневающимся в достоверности моей декларации могу сказать только одно — за все предоставленные сведения я отвечаю перед законом. Необходимые документы и справки, в том числе из налоговых органов, подтверждающие мое благосостояние, были предоставлены в соответствии с законом в полном объеме. Если в силу каких-то причин — политических, личных, обиды, саморекламы и так далее — возникает желание проверить достоверность сведений, то необходимо обращаться в компетентные органы (правоохранительные и контрольные) или в установленном порядке на имя председателя Государственной Думы.

«Яблоко» это, собственно, и сделало. По словам представителей ЦАП, их обращения отправлены и в Генеральную прокуратуру, и в Думу.

Андрей Винокуров

Комментарии
6
Профессор
Госдума сама из казачков состоит.
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Сергей Саморуков
С таким характером и муж??? Небось отравила или прибила давно ...а то и съела .
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Василий Фесин
Её вообще нужно проверить,на всё.Не "казачёк"ли ???
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