«Яблоко» требует проверить декларацию Поклонской

Источник: РИА "Новости"

Конфликт депутата Натальи Поклонской с работающими на антикоррупционном поприще организациями, начался на прошлой неделе. В интервью RNS экс-прокурора Крыма спросили, считает ли она такие организации, как Transparency International (TI) и Фонд по борьбе с коррупцией Алексея Навального своими союзниками. «Может быть, не мешало бы и их проверить на коррупцию. Потому что, как говорят, на воре и шапка горит», — заявила в ответ парламентарий. Эта фраза вызвала реакцию со стороны замглавы TI Ильи Шуманова, пообещавшего заняться собственным расследованием в отношении Поклонской. Однако первый удар по ней нанесла другая организация — Центр антикоррупционной политики партии «Яблоко» (ЦАП).

Когда я услышал об этих ее инвективах, сразу попросил коллег из ЦАП проверить, что это за такая святая матрона у нас появилась, которая всех вокруг обвиняет в смертных грехах. Неужели она сама такая безгрешная? Сергей Митрохин руководитель ЦАП «Яблока»

По его словам, специалисты действительно нашли информацию, которая ставит вопрос о достоверности декларации Поклонской, опубликованной депутатом Госдумы. Митрохин уже подал заявление в прокуратуру с требованием проверить эти сведения. Специалистов «Яблока» заинтересовали машина и муж Поклонской, а точнее их отсутствие в декларации. В интернете доступны два подобных документа о депутате. Один она подала как кандидат в члены нижней палаты парламента в 2015 году, второй — уже в 2016 году во время работы в ней.

В обеих декларациях Поклонская указала свой доход, а также имущество своего несовершеннолетнего ребенка. В 2015 году ее доход составил 2,3 млн рублей, в 2016 — 2,6 млн.

Ни в одном из документов нет сведений о муже Поклонской. Однако специалисты ЦАП ссылаются на интервью, где она утверждает о его наличии. В 2016 году, когда Поклонская еще была прокурором Крыма, ТАСС выпустил в честь нее большой материал. «Сейчас, по словам прокурора, ночевать здесь уже не приходится: работы поменьше, да и муж с дочкой ждут дома», — утверждается в нем. Отметим, что депутат упоминает о наличии супруга и в интервью «Комсомольской правде», датированном декабрем 2016 года. «От богатых думских женихов я предложения не получала. Я уже говорила, что у меня есть семья — муж и любимая дочь», — заявила экс-прокурор. В ЦАП также подозревают, что Поклонская не рассказала о своей машине. В интернете легко найти ИНН депутата, в бытность ее прокурором. Она также является соучредителем Профсоюза работников прокуратуры республики Крым. В центре проверили ее номер по открытой базе проверки контрагентов. Система выдает транспортный налог (пени), начисленное в мае этого года за владение машиной — 2,01 рубля. Дело, разумеется, не в сумме задолженность, а ее наличии. В декларациях Поклонской транспортных средств не значится. Если оно все-таки есть, это значит, что депутат неверно указала сведения об имуществе. Отметим, что сервис, использовавшийся юристами «Яблока» не является государственным, хотя имеет на своем сайте сообщения о поддержке Федерального казначейства и ФНС.

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