Глава Нижнего Новгорода Иван Карнилин подал заявление о досрочном прекращении полномочий

Как сообщает пресс-служба главы города, Иван Карнилин 22 мая написал в городскую Думу заявление с просьбой освободить его от занимаемой должности. Предполагается, что это заявление будет рассмотрено завтра на заседании городской Думы.

«В январе этого года мне исполнилось 60 лет — время, когда принято уходить на пенсию. В органах муниципальной власти я отработал более 25 лет — это большой срок. Впереди у нас два очень ответственных события в жизни города, которые требуют полной концентрации и самоотдачи, поэтому я принял для себя решение уйти с поста главы города, чтобы дать дорогу молодым», — сказал Иван Карнилин.