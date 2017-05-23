Глава Нижнего Новгорода Иван Карнилин подал заявление о досрочном прекращении полномочий
Нижний Новгород. 23 мая.
Нижний Новгород. 23 мая.
Как сообщает
«В январе этого года мне исполнилось 60 лет — время, когда принято уходить на пенсию. В органах муниципальной власти я отработал более 25 лет — это большой срок. Впереди у нас два очень ответственных события в жизни города, которые требуют полной концентрации и самоотдачи, поэтому я принял для себя решение уйти с поста главы города, чтобы дать дорогу молодым», — сказал Иван Карнилин.
Сейчас активно идут консультации по поводу возможной кандидатуры будущего руководителя города. Я уверен, что это будет достойный человек, который приведет Нижний Новгород к процветанию. Наш город достоин самого лучшего. Про себя могу добавить, что после ухода с поста главы города я по-прежнему буду депутатом городской Думы и приложу все силы, чтобы работать на благо своих избирателей и своего родного города.
Напомним, что Иван Карнилин был избран главой Нижнего Новгорода решением депутатов Думы от 7 октября 2015 года.
За кандидатуру Ивана Карнилина проголосовали 28 из 44 депутатов.
Иван Карнилин являлся депутатом городской Думы VI созыва, председателем городской Думы Нижнего Новгорода первого, второго, третьего, четвертого созывов.
Ранее также сообщалось, что касающиеся назначения и отставки главы города изменения в устав Нижнего Новгорода будут рассмотрены Гордумой 24 мая.
В частности, предлагается внести изменения в процедуру назначения временно исполняющим обязанности (врио) главы города в случае его досрочной отставки. В случае, если у главы города был 1 заместитель, то он и становится врио до выборов нового главы. Если же у мэра было более одного зама или не было такового вообще, то врио избирается из числа депутатов путем голосования.