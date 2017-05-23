В Башкирии главы местных администраций смогут назначать публичные слушания

Новелла предлагает включить главу местной администрации в круг субъектов инициативы проведения публичных слушаний. Сегодня в него входят население муниципального образования, представительный орган муниципалитета или глава муниципального образования.

«Местную администрацию не всегда возглавляет глава муниципального образования. Так, в Башкирии это глава администрации, назначаемый на должность по контракту по результатам конкурса. Он осуществляет непосредственное руководство деятельностью муниципалитета, глубоко погружен в проблемы вверенной ему территории. Поэтому логично наделить его, наряду с другими категориями, правом инициативы проведения публичных слушаний», — прокомментировал председатель Госсобрания РБ Константин Толкачев.

По мнению спикера регионального парламента, вынесение проекта на публичные слушания позволит выявить отношение населения к проекту, что, в свою очередь, будет способствовать эффективному сотрудничеству с местным сообществом.