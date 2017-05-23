Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Николь Кидман представила фильм со своим участием в Канне
Боевик ВСУ устроил драку в супермаркете из-за русского языка
Испанский винодел высказал мнение о краснодарском вине
Анну Седокову раскритиковали за странное имя сына
Дмитрий Маликов рассказал о ссорах с дочкой и о ее бойфренде
Как противозачаточная таблетка совершила переворот в экономикеТаблетки в корне поменяли рынок труда, позволив женщинам делать карьеру, о которой раньше она не могла и мечтать
Режиссер покинул «Лигу справедливости» из-за самоубийства дочери
Елена Яковлева в образе Бабы Яги на съемках: первые фото
Граждан переведут на новую систему договоров в ЖКХ
Сантехников и электриков обяжут приходить по ночам
СМИ: очевидец гибели «Боинга» был застрелен снайпером
СМИ о реакции Порошенко на теракт в Манчестере
Дмитрий Маликов рассказал о ссорах с дочкой и о ее бойфренде
В моду вошли бабуши: что это и как их носить (фото)
"Не смей умирать!": Алла Пугачева обратилась к подруге
Пресняков о разрыве с Орбакайте: Уж лучше пуля
Иномарки в СССР: машины из-за «железного занавеса»
КАМАЗ откажется от бумажных сервисных книжек
Фоторепортажи
12Добро пожаловать в «Твин Пикс»
20Крепостные стены XXI века
8«Суперлюди» Японии
860 лет назад родился Cид Вишес
16:38 (мск), источник: ИА Башинформ

В Башкирии главы местных администраций смогут назначать публичные слушания

УФА, 23 май 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/. Главы местных администраций получат право объявлять публичные слушания. Совет Федерации поддержал соответствующую законодательную инициативу Госсобрания Башкортостана, сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Источник: Reuters

Новелла предлагает включить главу местной администрации в круг субъектов инициативы проведения публичных слушаний. Сегодня в него входят население муниципального образования, представительный орган муниципалитета или глава муниципального образования.

«Местную администрацию не всегда возглавляет глава муниципального образования. Так, в Башкирии это глава администрации, назначаемый на должность по контракту по результатам конкурса. Он осуществляет непосредственное руководство деятельностью муниципалитета, глубоко погружен в проблемы вверенной ему территории. Поэтому логично наделить его, наряду с другими категориями, правом инициативы проведения публичных слушаний», — прокомментировал председатель Госсобрания РБ Константин Толкачев.

По мнению спикера регионального парламента, вынесение проекта на публичные слушания позволит выявить отношение населения к проекту, что, в свою очередь, будет способствовать эффективному сотрудничеству с местным сообществом.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Расследование дела Улюкаева завершено
Задержан подозреваемый в причастности к теракту в Манчестере
Умер актер Роджер Мур
Путин пообещал, что РФ будет готова к ЧМ и Кубку Конфедераций
Набиуллина рассказала, почему важна низкая инфляция
Аналитики назвали оптимальный размер дохода для российской семьи
Прокуратуру и Госдуму просят проверить декларацию Поклонской
Спорт
10 главных итогов чемпионата России Эмоционально о том, что мы узнали за эти 10 месяцев
Авто
Новый внедорожник из Lada 44: документы получены Внедорожник «Сталкер» принято вспоминать, как несостоявшийся проект российского автопрома. Но недавно компания «Апал» вдруг оформила документы на производство этой модели!
Hi-Tech
Заброшенная страна: советские «города-призраки» в фотографиях В рамках проекта «Заброшенная страна» Hi-Tech.Mail.ru расскажет о мертвых «городах-призраках» России и бывшего СССР. Причины — разные: техногенная катастрофа, отсутствие финансирования градообразующих предприятий или инженерные просчеты. За каждой историей стоит человеческая трагедия
Кино
Орбакайте, Башаров и Самойлова спели с Куценко на его 50-летии Актер, режиссер и певец раскрыл все грани своего таланта в юбилейной шоу-программе, первыми зрителями которой стали друзья и коллеги из мира шоу-бизнеса
Недвижимость
Как оформить углы в квартире: 15 идей
В Ярославле жителей оштрафовали за прогул субботника
В Мытищах и Внуково появится метро
Снос хрущевок начнут с востока Москвы
Леди
Как я сделала себе новые брови: личный опыт Редактор «Леди Mail.Ru» решила опробовать на себе процедуру микроблейдинга бровей — модную, но вызывающую противоречивые мнения. И вот что из этого получилось.
Дети
Анну Седокову раскритиковали за странное имя сына Певица подверглась критике со стороны пользователей соцсетей.
Все о ремонте
Частые ошибки, совершаемые при ремонте ванной комнаты
7 ошибок в оформлении загородного дома
Как самостоятельно сделать ремонт в санузле
Как спланировать кухню: 5 правил от профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь