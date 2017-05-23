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16:35 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Рассмотрение дела отрешенного от должности мэра Вихоревки в Приангарье продолжится 25 мая

На судебном заседании удалось рассмотреть только два тома из шести.

Рассмотрение дела бывшего мэра Вихоревки Геннадия Пуляева о признании незаконным распоряжения губернатора Приангарья Сергея Левченко об отрешении от должности продолжится в Иркутском областном суде в четверг, 25 мая. На сегодняшнем судебном заседании удалось проанализировать лишь два тома из шести. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.

Адвокат истца заявил, что распоряжение губернатора было составлено неверно. В частности, это касалось ошибки в должности Геннадия Пуляева. В свою очередь, представители Сергея Левченко отметили, что глава региона подписал документ об отрешении на основании многочисленных жалоб жителей города.

Заседание продолжится 25 мая.

Напомним, губернатор Иркутской области Сергей Левченко отрешил от должности мэра Вихоревки Братского района Геннадия Пуляева. Распоряжение главы региона вступило в силу 10 мая. Сейчас обязанности руководителя муниципалитета исполняет первый заместитель Вихоревского городского поселения Сергей Касьянов.

Отрешенный Сергеем Левченко от должности мэра Вихоревки Геннадий Пуляев заявил о том, что решение губернатора вывело ситуацию на новый уровень, теперь это не проблема с отоплением в Вихоревке, а прецедент, создающий угрозу для всех глав муниципальных образований. Распоряжение губернатора региона стало неожиданным для бывшего главы муниципалитета. Он считает, что нужно не виноватых искать, а решать проблему. Через некоторое время Геннадий Пуляев подал в Иркутский областной суд исковое заявление о признании незаконным распоряжения губернатора Приангарья Сергея Левченко об отрешении от должности.

Ранее ИА IrkutskMedia сообщало о том, что почти 700 человек подписали петицию президенту России Владимиру Путину о плохом отоплении в домах и муниципальных учреждениях в городе Вихоревка Братского района в октябре прошлого года. Следователи СУ СКР по Иркутской области возбудили уголовное дело по статье «Халатность» в отношении сотрудников мэрии Вихоревки за срыв отопительного сезона. Следствие считает, что администрация городского поселения не приняла меры, направленные на своевременное решение проблемы с запуском отопления. Система теплообеспечения не была подготовлена в установленные сроки. Прокуратура Братского района Иркутской области проверила исполнение трудового законодательства в ООО «Вихоревское управление», по результатам которой руководитель жилищно-коммунального предприятия привлечен к административной ответственности.

Ситуация с началом отопительного сезона в Вихоревке в 2016 году была доведена до критической, а бюджету Иркутской области в связи с этим нанесен определенный ущерб. Виновным в этом должны быть предъявлены реальные претензии, заявил председатель правительства Иркутской области Александр Битаров. Окончательные выводы будут сделаны после завершения расследования дела Следственным комитетом РФ.

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