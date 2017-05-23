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17:14 (мск), источник: Ipress.ua

Береза ​​сообщил, что пять миллионов гривен кредита за квартиру вернет его жена

Депутат Верховной Рады Борислав Береза ​​говорит, что кредит, взятый на квартиру стоимостью 5 миллионов гривен, вернет его жена-бизнесвумен Наталья.

Источник: Ipress.ua

«Когда я работал в бизнесе, я имел некоторые накопления, но сейчас у меня жена, она переняла бизнес, и именно она работает. Поэтому состояние семьи позволяют взять кредит и погашать его», — заявил Береза в эфире телеканала «112 Украина».

Береза ​​рассказал, что когда пришел в парламент, у него уже было несколько квартир, земля, дом за городом и несколько автомобилей премиум-класса.

«Я зарабатывал деньги самостоятельно. Моя история в бизнесе имеет длину где-то в 20 лет», — пояснил внефракционный нардеп.

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