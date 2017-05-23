Береза ​​сообщил, что пять миллионов гривен кредита за квартиру вернет его жена

«Когда я работал в бизнесе, я имел некоторые накопления, но сейчас у меня жена, она переняла бизнес, и именно она работает. Поэтому состояние семьи позволяют взять кредит и погашать его», — заявил Береза в эфире телеканала «112 Украина».

Береза ​​рассказал, что когда пришел в парламент, у него уже было несколько квартир, земля, дом за городом и несколько автомобилей премиум-класса.