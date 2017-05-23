Председатель ЗСК Владимир Бекетов награжден орденом Александра Невского
Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении председателя Законодательного собрания Краснодарского края Владимира Бекетова орденом Александра Невского.
Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении председателя Законодательного собрания Краснодарского края Владимира Бекетова орденом Александра Невского.
Документ размещен на официальном сайте государственной системы правовой информации.
Глава ЗСК удостоен ордена за большой вклад в укрепление российской государственности, развитие парламентаризма и активную законотворческую деятельность.
Также орденом Александра Невского за достигнутые трудовые успехи, активную общественную деятельность и многолетнюю добросовестную работу награжден член Краснодарской краевой общественной организации Героев Советского Союза, член президиума краевой общественной организации ветеранов войны, труда, ВС и ПВО Николай Жуган.
Как сообщали Юга.ру, в марте ордена Александра Невского был удостоен губернатор Кубани Вениамин Кондратьтев.