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17:13 (мск), источник: ЮГА.ру

Председатель ЗСК Владимир Бекетов награжден орденом Александра Невского

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении председателя Законодательного собрания Краснодарского края Владимира Бекетова орденом Александра Невского.

Документ размещен на официальном сайте государственной системы правовой информации.

Глава ЗСК удостоен ордена за большой вклад в укрепление российской государственности, развитие парламентаризма и активную законотворческую деятельность.

Также орденом Александра Невского за достигнутые трудовые успехи, активную общественную деятельность и многолетнюю добросовестную работу награжден член Краснодарской краевой общественной организации Героев Советского Союза, член президиума краевой общественной организации ветеранов войны, труда, ВС и ПВО Николай Жуган.

Как сообщали Юга.ру, в марте ордена Александра Невского был удостоен губернатор Кубани Вениамин Кондратьтев.

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