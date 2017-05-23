Председатель ЗСК Владимир Бекетов награжден орденом Александра Невского

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Глава ЗСК удостоен ордена за большой вклад в укрепление российской государственности, развитие парламентаризма и активную законотворческую деятельность.

Также орденом Александра Невского за достигнутые трудовые успехи, активную общественную деятельность и многолетнюю добросовестную работу награжден член Краснодарской краевой общественной организации Героев Советского Союза, член президиума краевой общественной организации ветеранов войны, труда, ВС и ПВО Николай Жуган.

Как сообщали Юга.ру, в марте ордена Александра Невского был удостоен губернатор Кубани Вениамин Кондратьтев.