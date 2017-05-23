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17:28 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

Рассмотрение протеста против отказа об аресте Юревича отложено

ЧЕЛЯБИНСК, 23 мая, ФедералПресс. Свердловский облсуд отложил рассмотрение протеста прокурора против отказа в заочном аресте экс-главы Челябинской области Михаила Юревича.

Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-секретаря облсуда Екатерину Масленникову. Масленникова рассказала, что рассмотрение протеста прокурора против отказа в заочном аресте Юревича отложили на 24 мая на 14:30 — по ходатайству следствия. «ФедералПресс» напоминает, ранее гособвинителю отказали в заочном аресте подсудимого, на что была подана апелляция. Заседание должно было состояться 19 мая.

Экс-губернатора Южного Урала обвиняют в получении крупных взяток от министра здравоохранения региона Виталия Тесленко, а также в подстрекательстве своего первого зама Олега Грачева к клевете против областного судьи. В последнее время бывший губернатор не являлся на допросы, в связи с чем его пытались заочно арестовать и объявили в международный розыск. По версии адвоката подсудимого, следствие знает, что Юревич лечится у онкогематолога в Лондоне и ему нельзя совершать перелеты. Также суд признал обыски в доме Юревича законными.

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