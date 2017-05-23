Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Дмитрий Нагиев и Елена Яковлева впервые снялись в «Елках»
Боевик ВСУ устроил драку в супермаркете из-за русского языка
Власти объяснили, за что будут изымать единственное жилье
Принц Джордж чуть не сорвал свадьбу Пиппы Миддлтон
Принцесса Монако затмила всех на званом ужине в Каннах (фото)
Как противозачаточная таблетка совершила переворот в экономикеТаблетки в корне поменяли рынок труда, позволив женщине делать карьеру, о которой раньше она не могла и мечтать
Умер сыгравший Джеймса Бонда Роджер Мур
Дмитрий Нагиев и Елена Яковлева впервые снялись в «Елках»
Граждан переведут на новую систему договоров в ЖКХ
Сантехников и электриков обяжут приходить по ночам
Футбольный ЦСКА покинул трехкратный чемпион России
Нигматуллин: Бронзовые медали «Зенита» выглядят жалкими
Дмитрий Маликов рассказал о ссорах с дочкой и о ее бойфренде
В моду вошли бабуши: что это и как их носить (фото)
"Не смей умирать!": Алла Пугачева обратилась к подруге
Пресняков о разрыве с Орбакайте: Уж лучше пуля
Иномарки в СССР: машины из-за «железного занавеса»
КАМАЗ откажется от бумажных сервисных книжек
Фоторепортажи
860 лет назад родился Cид Вишес
9Теракт в Манчестере
10110 лет со дня рождения Лоуренса Оливье
11«Мисс США-2017» стала сотрудница комиссии по ядерному регулированию
17:49 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Начальник ГУ МВД Воронежской области заработал 1,82 млн рублей в 2016 году

Александр Сысоев отчитался о доходах.

Начальник ГУ МВД по Воронежской области Александр Сысоев заработал в 2016 году 1,82 млн рублей. Декларацию о доходах полицейского опубликовали на сайте регионального ведомства в понедельник, 22 мая.

Александр Сысоева задекларировал квартиру (площадью 88,6 кв. м), машиноместо (13,8 кв. м), жилое помещение (179,7 кв. м) и полтора земельных участка (600 и 1003 кв.м). За главным воронежским полицейским числится «ВАЗ-2121» 2009 года выпуска.

Супруга главного воронежского полицейского в 2016 году заработала 196,2 тыс. рублей. Она является собственником двух участков площадью 800 и 1,5 тыс. кв. м, дома (248 кв. м), гаража (40,7 кв. м) и автомобиля Toyota RAV-4.

В 2015 году Александр Сысоев заработал около 1,9 млн рублей за 2015 год, его супруга — 174 тыс. рублей.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Директор Воронежского ОРТПЦ назвал причину перебоев в телевещании
Расследование дела Улюкаева завершено
Задержан подозреваемый в причастности к теракту в Манчестере
Умер актер Роджер Мур
Экс-директор ЦРУ: Россия бесстыдно вмешивалась в выборы в США
Аналитики назвали оптимальный размер дохода для российской семьи
Набиуллина рассказала, почему важна низкая инфляция
Прокуратуру и Госдуму просят проверить декларацию Поклонской
Спорт
Сломанные ребра Юрзинова и другие потери сборной России на ЧМ По ходу турнира тяжелые травмы получили не только игроки нашей команды, но и консультант нашей сборной Владимир Юрзинов
Авто
Новый внедорожник из Lada 4х4: документы получены Внедорожник «Сталкер» принято вспоминать, как несостоявшийся проект российского автопрома. Но недавно компания «Апал» вдруг оформила документы на производство этой модели!
Hi-Tech
Заброшенная страна: советские «города-призраки» в фотографиях В рамках проекта «Заброшенная страна» Hi-Tech.Mail.ru расскажет о мертвых «городах-призраках» России и бывшего СССР. Причины — разные: техногенная катастрофа, отсутствие финансирования градообразующих предприятий или инженерные просчеты. За каждой историей стоит человеческая трагедия
Кино
Умер сыгравший Джеймса Бонда Роджер Мур Снявшийся в семи фильмах бондианы актер скончался на 90-м году жизни в Швейцарии
Недвижимость
Как оформить углы в квартире: 15 идей
В Ярославле жителей оштрафовали за прогул субботника
В Мытищах и Внуково появится метро
Снос хрущевок начнут с востока Москвы
Леди
Как я сделала себе новые брови: личный опыт Редактор «Леди Mail.Ru» решила опробовать на себе процедуру микроблейдинга бровей — модную, но вызывающую противоречивые мнения. И вот что из этого получилось.
Дети
Анну Седокову раскритиковали за странное имя сына Певица подверглась критике со стороны пользователей соцсетей.
Все о ремонте
Частые ошибки, совершаемые при ремонте ванной комнаты
7 ошибок в оформлении загородного дома
Как самостоятельно сделать ремонт в санузле
Как спланировать кухню: 5 правил от профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь