Начальник ГУ МВД Воронежской области заработал 1,82 млн рублей в 2016 году

Начальник ГУ МВД по Воронежской области Александр Сысоев заработал в 2016 году 1,82 млн рублей. Декларацию о доходах полицейского опубликовали на сайте регионального ведомства в понедельник, 22 мая.

Александр Сысоева задекларировал квартиру (площадью 88,6 кв. м), машиноместо (13,8 кв. м), жилое помещение (179,7 кв. м) и полтора земельных участка (600 и 1003 кв.м). За главным воронежским полицейским числится «ВАЗ-2121» 2009 года выпуска.



Супруга главного воронежского полицейского в 2016 году заработала 196,2 тыс. рублей. Она является собственником двух участков площадью 800 и 1,5 тыс. кв. м, дома (248 кв. м), гаража (40,7 кв. м) и автомобиля Toyota RAV-4.

В 2015 году Александр Сысоев заработал около 1,9 млн рублей за 2015 год, его супруга — 174 тыс. рублей.