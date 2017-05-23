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17:32 (мск), источник: Tengrinews

Багдат Мусин снова сносит стены в Генпрокуратуре

Председатель Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры Багдат Мусин снова сносит стены в главном здании надзорного.

Источник: Tengrinews

Председатель Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры Багдат Мусин снова сносит стены в главном здании надзорного органа в Астане, передает корреспондент Tengrinews.kz.

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«Идет снос стен для создания Центра правоохранительных услуг в здании Генеральной прокуратуры», — сообщил в Facebook Багдат Мусин.

«Создаем информационную систему для упрощения обработки заявлений, жалоб и обращений. Работаем над “начинкой” (какие виды услуг, и как они будут предоставляться, вырабатываем стандарты, регламенты). Думаю, будет востребованным среди населения. Открытие дверей ЦПУ планируется в течение двух месяцев», — добавил Багдат Мусин.

17 мая на открытии центра приема граждан в здании Генпрокуратуры Багдат Мусин рассказал, что любит сносить стены. Ранее в Facebook Мусин пообещал «видные изменения в прокуратурах.

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