Россия бесстыдно вмешивалась в выборы в США — экс-директор ЦРУ

«Россия бесстыдно вмешивалась в наш избирательный процесс в 2016 году», — цитирует Бреннана The Wall Street Journal.

Помимо этого, Бреннан рассказал, что разведслужбы США знали о «контактах и взаимодействии» членов предвыборного штаба президента США Дональда Трампа с российскими официальными лицами. По его словам, к августу 2016 г. разведка с достоверностью установила «чрезвычайно агрессивные» попытки повлиять на ход президентской кампании в США. Тогда же Бреннан лично предостерег директора ФСБ России Александра Бортникова от вмешательства. Бортников, по его словам, отверг обвинения, указав, что Москву в США постоянно и безосновательно обвиняют в таких попытках.