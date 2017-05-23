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18:18 (мск), источник: Ведомости

Россия бесстыдно вмешивалась в выборы в США — экс-директор ЦРУ

Россия «бесстыдно» вмешивалась в президентские выборы 2016 года в США несмотря на прямое предупреждение высокопоставленному чиновнику Кремля, заявил бывший директор ЦРУ Джон Бреннан, выступая перед комитетом по разведке палаты представителей конгресса США.

Источник: Reuters

«Россия бесстыдно вмешивалась в наш избирательный процесс в 2016 году», — цитирует Бреннана The Wall Street Journal.

Помимо этого, Бреннан рассказал, что разведслужбы США знали о «контактах и взаимодействии» членов предвыборного штаба президента США Дональда Трампа с российскими официальными лицами. По его словам, к августу 2016 г. разведка с достоверностью установила «чрезвычайно агрессивные» попытки повлиять на ход президентской кампании в США. Тогда же Бреннан лично предостерег директора ФСБ России Александра Бортникова от вмешательства. Бортников, по его словам, отверг обвинения, указав, что Москву в США постоянно и безосновательно обвиняют в таких попытках.

Несколько комитетов конгресса ведут расследования, имеющие отношение к возможному вмешательству России в выборы президента США. Парламентариев интересуют в том числе контакты сотрудников штаба Трампа и чиновников новой администрации с агентами иностранных государств. Кроме того, ФБР публично признало, что расследует, не вступал ли кто-либо из штаба Трампа в сговор с Россией.

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