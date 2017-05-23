Самым богатым чиновником «серого дома» стал зам Якоба Алексей Белышев

У него же оказался и самый длинный список недвижимости, передает корреспондент Накануне.RU.

Сам глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб в прошлом году задекларировал доход в размере 3,1 млн руб., его супруга заработала 677,6 тыс. руб. В собственности сити-менеджера: земельный участок площадью более 1,4 тыс. квадратных метров и дом площадью 273,1 кв.м. Ездит Якоб на автомобиле Lexus RX450H.

Первый заместитель Якоба Алексей Кожемяко в прошлом году заработал 2,4 млн руб. Кожемяко владеет земельным участком площадью более 1,5 тыс. «квадратов», домом площадью 390 кв.м, квартирой площадью 121,2 кв.м, гаражным боксом, долями (1/27) в двух нежилых зданиях и коммуникационном сооружение. В гараже вице-мэра Екатеринбурга: ГАЗ 66, автоприцеп, снегоход Bombardir LYNX и мотовездеход Yamaha. Отметим, что супруга Кожемяко владеет двумя гаражными боксами, а также двумя авто: Volkswagen

Tiguan и Volkswagen Touareg. В прошлом году она ни заработала ни копейки.1 млн руб., а его супруга, также, как и у Алексея Кожемяко — нисколько. Гейко владеет земельным участком площадью более 1,6 тыс. «квадратов», машиноместом и хозяйственным строением площадью 16 квадратных метров. Ездит Гейко на автомобиле Mitsubishi Lancer. Добавим, что супруга чиновника владеет земельным участком площадью порядка 2,5 тыс. «квадратов», домом площадью 50,8 кв.м. и долей (1/3) в квартире площадью 49,7 квадратных метров. Также супруги Гейко совместно владеют квартирой площадью 61,8 кв.м.

Заместитель главы администрации Екатеринбурга по вопросам социальной политики Михаил Матвеев в прошлом году задекларировал доход в размере 2,1 млн руб., его супруга — 558,6 тыс. руб. Матвеев владеет лишь квартирой площадью площадью 47,6 кв.м, а также боксом в подземном гараже. Ездит чиновник на автомобиле Toyota Land Cruiser 120. Супруга Матвеева владеет квартирой площадью 94,7 кв.м.

Заместитель главы администрации Екатеринбурга по вопросам капитального строительства и землепользованию Алексей Белышев в прошлом году заработал 33,1 млн руб., его супруга — 5,5 млн руб. Алексей Белышев из всех чиновников администрации города владеет самым большим количеством объектов недвижимости — 22 земельными участками различной площади. Кроме того, в его пользовании находятся дом площадью 341,82 квадратных метров, земельный участок площадью более 1,8 тыс. кв. 1 млн руб., баня и гараж. Владеет же этой недвижимостью его супруга. Ездит Белышев и его супруга на автомобилях Porsche Cayenne.

Заместитель главы администрации города по стратегическому планированию, вопросам экономики и финансам Андрей Корюков заработал в прошлом году 1,1 млн руб., его супруга — 642 тыс. руб. В собственности чиновника: два садовых участка площадью 760 и 761 кв. 1 млн руб., квартира площадью 48,8, а также доли (1/3 и ¼) в квартирах площадью 107,3 и 67 «квадратов». Остальными долями в этих квартирах владеет супруга Корюкова. Также Корюков владеет гаражом, в который паркует Subaru Forester.

Заместитель главы администрации Екатеринбурга по вопросам организации управления Вадим Дударенко в прошлом году задекларировал доход в размере 3,1 млн руб., его супруга — 3,9 млн руб. В собственности чиновника квартира площадью 108,7 квадратных метра, а также доля (¼) в квартире площадью 58,7 «квадратов» и место в паркинге. Также чиновник владеет автомобилем Toyota HILUX. Супруга Дударенко владеет земельным участком площадью более 1,5 тыс. кв.м, домом площадью 531,9 кв. 1 млн руб., квартирой площадью 109,7 квадратных метров, долей в той же квартире, что и супруг, а также местом на паркинге.

Заместитель главы администрации города Екатеринбурга по организации значимых общероссийских и международных мероприятий Сергей Тушин в 2016 году заработал 2,1 млн руб., его супруга — 1,1 млн руб. Тушин владеет долей (2/3) в квартире площадью 58,3 кв.м, а также половиной садового участка площадью 675 «квадратов». В пользовании чиновника находятся дом площадью 337,2 «квадратов», принадлежащий супруге, а также квартира площадью 62,7 кв.м. Супруга Тушина, помимо дома, владеет земельным участком площадью более 1 тыс. квадратных метров, а также двумя авто: VOLVO XC 90 и Lexus RX 350.