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23 мая, источник: PROUFU.ru

Глава Башкирии: «Мы довольны тем, как состоялось приобретение «Башнефти»

Сегодня, 23 мая, в Уфе открылся Российский нефтегазохимический форум, который работает в рамках юбилейной XXV международной выставки «Газ. Нефть. Технологии — 2017» в выставочном комплексе «ВДНХ-Экспо» в Уфе.

Работа форума рассчитана на несколько дней и включает в себя более 30 деловых мероприятий, в том числе международные конференции, секции, семинары, круглые столы, тематические встречи, которые пройдут на шести площадках.

Лейтмотив всему мероприятию, как правило, задает пленарное заседание. Сегодня, как сообщили в оргкомитете форума, на нем были рассмотрены новые технологии по глубокой переработке углеводородного сырья, вопросы интеграции нефтепереработки и нефтехимии, проблема сырьевой базы для развития нефтегазохимических кластеров и прочие темы.

Одним из ключевых событий первого дня форума стало также посещение его главой Башкирии Рустэмом Хамитовым. В своем выступлении на пленарном заседании глава региона еще раз расставил все точки над «i».

Глава Башкирии вновь подчеркнул, что сегодня нефтяная промышленность республики является важной составляющей российского топливно-энергетического комплекса, хотя по статистике ее доля в общем объеме страны вроде бы и невелика — немного превышает три процента.

«Но по первичной переработке — уже девять процентов, по производству автомобильных бензинов — 12 процентов, по производству дизельного топлива — 14 процентов. Это уже солидные, большие цифры для нашей страны в целом», — убежденно заявил Рустэм Хамитов.

По его словам, приход в республику «Роснефти», которую Хамитов назвал глобальной и самой большой публичной нефтяной компании мира, открыл новую важную страницу в истории башкирской нефтяной отрасли.

«Сейчас мы очень близко взаимодействуем, работаем вместе, постоянно в контакте. Андрей Николаевич (А. Н. Шишкин, президент ПАО АНК “Башнефть” — ред.) не даст соврать — мы еженедельно созваниваемся, переписываемся, — сообщил глава Башкирии. — Это говорит о том, что республика в лице “Роснефти” нашла очень крепкого, серьезного партнера. Безусловно, мы довольны тем, как несколько месяцев назад состоялось приобретение “Башнефти” “Роснефтью”, и тем, как идут наши совместные дела».

Сегодня уже налаживается тесное взаимодействие машиностроительных предприятий Башкирии не только с «Роснефтью», но и с «Газпромом», «Сибуром», которые, по словам Рустэма Хамитова, тоже «смотрят, что у нас можно производить, и это все сказывается на загрузке нашего машиностроительного нефтяного комплекса».

Вопросы развития «нефтянки» являются одним из приоритетов промышленной политики Башкирии, в том числе, еще и потому, что предприятия топливно-энергетического комплекса ведут активную социальную политику, направляя миллиарды рублей на поддержку спорта, культуры, образования, благотворительные программы.

Без «нефтянки» статистика по многим направлениям, вероятно, была бы иной. К примеру, сегодня на долю нефтегазовой отрасли приходится почти половина (47 процентов) общего объема инвестиций крупных и средних организаций, потому что в последние годы предприятия нефтепереработки и нефтехимии в республике реализуют крупные проекты по модернизации производств.

В республиканском перечне приоритетных инвестиционных проектов 16 относятся к химии и нефтехимии. Их общая стоимость приближается к 200 млрд рублей.

Рустэм Хамитов назвал ряд таких объектов, подчеркнув, что им оказана соответствующая поддержка со стороны республики.

Так, на «Газпромнефтехим Салавате» уже введен в действие комплекс акриловой кислоты и бутилакрилата, а также завершены строительно-монтажные работы на установке изомеризации пентан-гексановой фракции, которая позволит увеличить производство высокооктановых бензинов. «Уфаоргсинтез» реализует инвестиционный проект по модернизации производства изопропилбензола (кумола). С 2016 года действует программа реконструкции трубопроводной системы компании «Башнефть». А в этом году к началу осени «Башнефть» обещает запустить новый, огромный комплекс очистных сооружений.

Не забыл в своей речи глава республики упомянуть также отраслевые кластеры, которые, по его словам, помогают укреплять связь науки и производства, а также разработки Института нефтехимпереработки республики и других научно-исследовательских структур и усилия ректоров ведущих вузов по подготовке кадров для предприятий ТЭК.

Глава Башкирии выразил надежду, что плодотворное сотрудничество власти с компаниями ТЭК продолжится, и уточнил, что приехал на форум по двум причинам.

«Первая — я хотел поприветствовать вас, увидеть знакомые лица. К нам постоянно приезжают очень крупные люди, значимые специалисты. Для нас это очень важно. Во-вторых, хотел бы послушать вместе с вами наших ведущих ученых», — пояснил Рустэм Хамитов.

Работа Российского нефтегазохимического форума и юбилейной XXV международной выставки «Газ. Нефть. Технологии — 2017» в выставочном комплексе «ВДНХ-Экспо» в Уфе продолжится до 26 мая.

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