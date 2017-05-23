Глава Башкирии: «Мы довольны тем, как состоялось приобретение «Башнефти»

Работа форума рассчитана на несколько дней и включает в себя более 30 деловых мероприятий, в том числе международные конференции, секции, семинары, круглые столы, тематические встречи, которые пройдут на шести площадках.

Лейтмотив всему мероприятию, как правило, задает пленарное заседание. Сегодня, как сообщили в оргкомитете форума, на нем были рассмотрены новые технологии по глубокой переработке углеводородного сырья, вопросы интеграции нефтепереработки и нефтехимии, проблема сырьевой базы для развития нефтегазохимических кластеров и прочие темы.

Одним из ключевых событий первого дня форума стало также посещение его главой Башкирии Рустэмом Хамитовым. В своем выступлении на пленарном заседании глава региона еще раз расставил все точки над «i».

Глава Башкирии вновь подчеркнул, что сегодня нефтяная промышленность республики является важной составляющей российского топливно-энергетического комплекса, хотя по статистике ее доля в общем объеме страны вроде бы и невелика — немного превышает три процента.

«Но по первичной переработке — уже девять процентов, по производству автомобильных бензинов — 12 процентов, по производству дизельного топлива — 14 процентов. Это уже солидные, большие цифры для нашей страны в целом», — убежденно заявил Рустэм Хамитов.

По его словам, приход в республику «Роснефти», которую Хамитов назвал глобальной и самой большой публичной нефтяной компании мира, открыл новую важную страницу в истории башкирской нефтяной отрасли.

«Сейчас мы очень близко взаимодействуем, работаем вместе, постоянно в контакте. Андрей Николаевич (А. Н. Шишкин, президент ПАО АНК “Башнефть” — ред.) не даст соврать — мы еженедельно созваниваемся, переписываемся, — сообщил глава Башкирии. — Это говорит о том, что республика в лице “Роснефти” нашла очень крепкого, серьезного партнера. Безусловно, мы довольны тем, как несколько месяцев назад состоялось приобретение “Башнефти” “Роснефтью”, и тем, как идут наши совместные дела».

Сегодня уже налаживается тесное взаимодействие машиностроительных предприятий Башкирии не только с «Роснефтью», но и с «Газпромом», «Сибуром», которые, по словам Рустэма Хамитова, тоже «смотрят, что у нас можно производить, и это все сказывается на загрузке нашего машиностроительного нефтяного комплекса».

Вопросы развития «нефтянки» являются одним из приоритетов промышленной политики Башкирии, в том числе, еще и потому, что предприятия топливно-энергетического комплекса ведут активную социальную политику, направляя миллиарды рублей на поддержку спорта, культуры, образования, благотворительные программы.

Без «нефтянки» статистика по многим направлениям, вероятно, была бы иной. К примеру, сегодня на долю нефтегазовой отрасли приходится почти половина (47 процентов) общего объема инвестиций крупных и средних организаций, потому что в последние годы предприятия нефтепереработки и нефтехимии в республике реализуют крупные проекты по модернизации производств.