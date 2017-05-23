Мэр Перми отчитался перед депутатами гордумы о проделанной работе

Образование.

По итогам прошлого года приобретены в муниципальную собственность два детских сада (по ул. Холмогорская и ул. Цимлянская), а также начаты строительство и реконструкция еще трех. По информации Дмитрия Самойлова, в 2016 году 82% детей в возрасте от 1,5 до 7 лет обеспечены дошкольным образованием.

В 2016 году была открыта, впервые за последние 18 лет, новая школа «Мастерград», проект этой школы вошел в реестр типовых проектов, что позволило привлечь средства для его реализации из бюджета РФ. Также в прошлом году велось проектирование еще двух новых корпусов школ (№ 42 и № 59), сейчас эти объекты уже строятся.

Расселение аварийного жилья.

В прошлом году для переселения горожан из аварийных домов было приобретено 17,2 тысяч кв. метров жилья. В общей сложности новые квартиры получили 754 семьи.

Расселение шло, в том числе, за счет инвесторов в рамках договоров о развитии застроенных территорий. Благодаря этому расселено 2, 9 тысяч кв. метров жилых помещений.

Ведется строительство второго муниципального дома по улице Баранчинская, 10, предназначенного для расселения жителей из аварийного жилья. Выход на двукратное увеличение объемов расселения являются ключевой задачей для города, считает Дмитрий Самойлов. Также глава города заявил, что нужно не только переселять граждан из аварийного жилья, но и не допускать превращения многоквартирных домов ветхие и аварийные. В этой связи крайне важна тема капитального ремонта.

«Ею надо заниматься системно и методично. Итогами работы по этому направлению за прошлый год я не удовлетворен и ставлю задачу в 2017 году увеличить в разы количество капитально отремонтированных домов», — подытожил Самойлов.

Дороги.

В минувшем году, названном «Годом дорожного ремонта», была проделана большая работа по приведению в нормативное состояние проезжих и пешеходных дорог Перми. Средства, выделенные на текущий ремонт из бюджетов всех уровней в общей сумме миллиард рублей, были освоены эффективно — удалось отремонтировать более млн кв. метров дорог.