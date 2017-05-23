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23 мая, источник: Новости Перми

Мэр Перми отчитался перед депутатами гордумы о проделанной работе

Глава Перми Дмитрий Самойлов представил депутатам Пермской городской Думы отчет о работе администрации города за 2016 год и рассказал о приоритетах на 2017 год. В их числе — ремонт дорог, образование и расселение аварийного жилья. Председатель городской Думы Юрий Уткин отметил, что этот отчетный доклад — центральное событие майской пленарки.

Источник: Новости Перми

Образование.

По итогам прошлого года приобретены в муниципальную собственность два детских сада (по ул. Холмогорская и ул. Цимлянская), а также начаты строительство и реконструкция еще трех. По информации Дмитрия Самойлова, в 2016 году 82% детей в возрасте от 1,5 до 7 лет обеспечены дошкольным образованием.

В 2016 году была открыта, впервые за последние 18 лет, новая школа «Мастерград», проект этой школы вошел в реестр типовых проектов, что позволило привлечь средства для его реализации из бюджета РФ. Также в прошлом году велось проектирование еще двух новых корпусов школ (№ 42 и № 59), сейчас эти объекты уже строятся.

Расселение аварийного жилья.

В прошлом году для переселения горожан из аварийных домов было приобретено 17,2 тысяч кв. метров жилья. В общей сложности новые квартиры получили 754 семьи.

Расселение шло, в том числе, за счет инвесторов в рамках договоров о развитии застроенных территорий. Благодаря этому расселено 2, 9 тысяч кв. метров жилых помещений.

Ведется строительство второго муниципального дома по улице Баранчинская, 10, предназначенного для расселения жителей из аварийного жилья. Выход на двукратное увеличение объемов расселения являются ключевой задачей для города, считает Дмитрий Самойлов. Также глава города заявил, что нужно не только переселять граждан из аварийного жилья, но и не допускать превращения многоквартирных домов ветхие и аварийные. В этой связи крайне важна тема капитального ремонта.

«Ею надо заниматься системно и методично. Итогами работы по этому направлению за прошлый год я не удовлетворен и ставлю задачу в 2017 году увеличить в разы количество капитально отремонтированных домов», — подытожил Самойлов.

Дороги.

В минувшем году, названном «Годом дорожного ремонта», была проделана большая работа по приведению в нормативное состояние проезжих и пешеходных дорог Перми. Средства, выделенные на текущий ремонт из бюджетов всех уровней в общей сумме миллиард рублей, были освоены эффективно — удалось отремонтировать более млн кв. метров дорог.

По итогам 2016 года 50% дорог города находятся в нормативном состоянии, тогда как три года назад эта цифра составляла — 40%.

Ключевыми объектами дорожных работ прошлого года стали реконструкция улиц Макаренко и площади Восстания. В текущем году запланировано начало работ по реконструкции улицы Героев Хасана, включая пересечение с Транссибирской магистралью, улицы Революции, ремонт трамвайных путей на Северной Дамбе.

«В 2017 году мы должны сохранить лидерские позиции и в дорожной отрасли. Главной задачей этого года должно стать поддержание уровня текущего ремонта на уровне 800 тысяч — 1 млн кв. метров в год», — подчеркнул глава города.

Городская жизнь.

Среди достижений 2016 года Дмитрий Самойлов особо выделил открытие отремонтированной набережной Камы на участке от Кафедрального собора до насосной станции.

В этом году обновление набережной будет продолжено. Помимо этого запланирвана реконструкция сквера им. Розалии Землячки, строительство сквера по улице Гашкова и проектирование парка «Балатово». Важнейшим направлением работы в 2017 году глава Перми назвал активное участие в федеральных приоритетных проектах, в первую очередь, таких как «Формирование комфортной городской среды» и «Безопасные и качественные дороги».

Оценка депутатов.

Депутаты и эксперты, заслушав доклад главы города, отметили, что в плане реализации поставленных задач 2016 год стал для Перми наиболее успешным. Как подчеркнул Дмитрий Красильников, председатель Общественной палаты Пермского края, и после смены глав города и Думы сохранились традиции взаимодействия с общественностью, а все проекты по поддержке общественных инициатив и институтов гражданского общества реализуются.

Юрий Уткин, Председатель городской Думы, рассказал, что результаты 2016 года депутаты анализировали, ориентируясь на план мероприятий по реализации Стратегии развития Перми, определенные в нем целевые показатели.

«В прошлом году в городе был завершен целый ряд масштабных проектов. У нас продолжает расти количество жителей, рождаемость по-прежнему превышает смертность. В этой связи, курс на активизацию социальной политики, а также дальнейшее развитие городской инфраструктуры должен быть продолжен. Надеюсь, вместе с главой города и администрацией, при поддержке коллег из Пермского края и федерального центра мы сумеем это сделать», — подчеркнул Юрий Уткин.

В свою очередь, Дмитрий Самойлов поблагодарил депутатский корпус и краевые власти за совместную плодотворную работу.

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