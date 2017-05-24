Рада установила правильное название Мукачево
Верховная Рада переименовала город Мукачеве на Закарпатье в украинской версии на город Мукачево.
Верховная Рада переименовала город Мукачеве на Закарпатье в украинской версии на город Мукачево.
За это проголосовали 234 народных депутата, передает
Переименование города было инициировано его жителями в связи с необходимостью исправить ошибку, которая имела место при присвоении названия населенному пункту после вхождения территории нынешней Закарпатской области в состав Украинской ССР.
Русская версия осталась без изменений.