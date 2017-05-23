Языковая квота на ТВ: «Интер» бурно отреагировал на новый закон

Законопроект о введении языковых квот на украинском телевидении нарушает права человека, вносит раскол в общество, а также нагнетает «и без того напряженную ситуацию».

Об этом заявили в «Интер Медиа Групп».

«Мы также категорически против этого закона, который практически запрещает использование в телевизионном эфире Украины любых языков, кроме украинского. И вопрос не в отношении к языкам — украинскому или русскому. Вопрос в отношении к правам человека. Этот закон нарушает права миллионов граждан Украины, для которых русский язык является родным. А также он нарушает права носителей других региональных языков, которых, кроме русского, в Украине 17. Кроме того, этот закон вносит раскол в общество, нагнетает и без того напряженную ситуацию», — говорится в сообщении.