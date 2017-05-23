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23 мая, источник: Обозреватель

Языковая квота на ТВ: «Интер» бурно отреагировал на новый закон

В «Интер Медиа Групп» спрогнозировали, к чему приведет решение Рады.

Законопроект о введении языковых квот на украинском телевидении нарушает права человека, вносит раскол в общество, а также нагнетает «и без того напряженную ситуацию».

Об этом заявили в «Интер Медиа Групп».

«Мы также категорически против этого закона, который практически запрещает использование в телевизионном эфире Украины любых языков, кроме украинского. И вопрос не в отношении к языкам — украинскому или русскому. Вопрос в отношении к правам человека. Этот закон нарушает права миллионов граждан Украины, для которых русский язык является родным. А также он нарушает права носителей других региональных языков, которых, кроме русского, в Украине 17. Кроме того, этот закон вносит раскол в общество, нагнетает и без того напряженную ситуацию», — говорится в сообщении.

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Также отмечается, что закон о языковых квотах «не способствует развитию украинского телевидения», а нанесет серьезный ущерб.

«Невозможно в нужном объеме создать качественный контент на украинском языке или в таком же объеме сделать качественный дубляж — значит, ухудшится качество телевизионного продукта на украинском языке. Объем украинского телевизионного рынка не позволит создать качественный разножанровый украиноязычный продукт в объемах, которых требует этот закон», — добавили в «Интер Медиа Групп».

Кроме того, в пресс-службе заявили, что «русский язык — один из мировых языков» и на этом языке «миллионными тиражами выдана учебная и художественная литература, снято множество качественных фильмов».

«Нельзя лишать украинский доступа к такому важному контенту», — подчеркивается в заявлении.

Как сообщал «Обозреватель», 23 мая Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект о введении языковых квот на украинском телевидении. Президент Украины Петр Порошенко дал понять, что полностью поддерживает нововведение.

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