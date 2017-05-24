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08:50 (мск), источник: Новости Воронежа

В Воронеже могут вернуть должность главного художника города

Такое предложение прозвучало во время встречи мэра Александра Гусева с представителями архитектурного сообщества областного центра.

Во вторник, 23 мая, на совещании в горадминистрации обсудили формирование структуры и оптимизацию работы муниципального строительного блока и возможную корректировку градостроительной политики в целом. В мероприятии приняли участие мэр Александр Гусев, руководитель регионального управления и архитектуры Марина Ракова, чиновники мэрии и члены правления общественной организации «Воронежская областная организация Союза архитекторов России».

В начале осуждения градоначальник обратил внимание на то, что необходимо проводить открытый диалог по столь важным вопросам с представителями профессионального сообщества. Александр Гусев заявил о желании услышать мнения участников совещания насчет кадровых изменений в службе главного архитектора, а также внесении дополнений в работу строительной сферы Воронежа.

Эксперты обратили внимание на то, что необходимо грамотные архитектурные решения применять не только в центре города, но и в других районах столицы Черноземья. По этой причине главный архитектор должен иметь творческое видение и при этом отвечать за эстетику города.

«Архитектура — это зеркало эпохи, — отметил Юрий Кармазин, профессор кафедры архитектурного проектирования и градостроительства Воронежского опорного университета. — Нам важно важно обращать внимание на то, для кого мы проектируем и создаем город, как люди относятся к этому».

Участники встречи акцентировали внимание на то, что необходимо разграничить функции административные и творческие при создании архитектурного облика Воронежа.

«Важно вернуть должность главного художника города, — отметила Марина Ракова, руководитель управления архитектуры и градостроительства Воронежской области. — Ведь объем и направления его работы немалые — это реклама, нестационарная торговая сеть, это все входные группы, цветовое и световое решение, дизайн-регламент».

Не обошли свои вниманием на совещании корректировку генерального плана Воронежа, работы градсовета и обновление проекта планировки в Воронежа с созданием экскизов застройки.

Представители профессионального сообщества высказали благодарность за то, что у них есть возможность участствовать в принятии решений, которые важны для будущего Воронежа. В свою очередь Александр Гусев заявил о том, что будет ждать экспертных оценок.

«Они обязательно будут учтены в дальнейшей работе», — подытожил глава города.

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