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04:09 (мск), источник: Интерфакс

Следственный комитет предложил освободить своих сотрудников от службы в армии

Это снизит отток кадров, уверены в ведомстве.

Источник: Интерфакс

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU — Следственный комитет (СК) России предложил освободить своих аттестованных сотрудников от службы в армии, чтобы снизить системный отток квалифицированных кадров, негативно влияющий на эффективность работы системы. Ведомство разработало и разместило на портале независимой антикоррупционной экспертизы соответствующие поправки в закон о воинской обязанности.

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В соответствии с законопроектом, отсрочка от службы в вооруженных силах РФ предоставляется тем, кто поступил на службу в СК РФ на должности следователей и руководителей следственных органов, по которым предусмотрено присвоение специальных званий.

Авторы поправок отмечают, что в настоящее время часть сотрудников, проходящих службу в следственном комитете, не достигли возраста 27 лет, «в связи с чем могут быть призваны на военную службу, что существенно ухудшит кадровую ситуацию в системе Следственного комитета Российской Федерации».

«Принимая во внимание, что увольнение по данному основанию сотрудников, замещающих должности следователей и руководителей следственных органов, носит системный характер, полагаем возможным говорить о негативном влиянии указанного фактора в целом на деятельность Следственного комитета», — говорится в пояснительной записке.

В то же время, подчеркивают в СК, численность сотрудников ведомства призывного возраста (1116 человек) в соотношении с общим числом призывников по стране (152 тыс человек) «не может рассматриваться в качестве причины дефицита призывного ресурса».

Комментарии
1
Владимир Михайлов
!!! Да каким образом вообще без армии возможно в следствие!!! Отток кадров бывает только из за низкой зарплаты и ненормальной нагрузки. Отсутствие службы в армии должно рассматриваться как препятствие для поступления на службу в СК. До 27 лет в СК вообще делать не чего.
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