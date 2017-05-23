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23 мая, источник: Lenta.Ru

Маккейн призвал Трампа покаяться в случае наличия связей с Россией

Сенатор-республиканец Джон Маккейн призвал президента США Дональда Трампа извиниться перед американцами, если он для победы на президентских выборах воспользовался помощью России. Об этом сообщает CNN.

Источник: РИА "Новости"
Выкладывай все это и, если необходимо, извинись. Американцы очень великодушны.
Джон Маккейн
Сенатор Конгресса США

По словам сенатора, разбирательство насчет возможного вмешательства России в президентские выборы 2016 года можно сравнить с сюжетом «паршивого кино».

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Ранее в сенате Конгресса США начались слушания, которые посвящены расследованию приписываемого России вмешательства в выборы президента в 2016 году.

США возлагают на Россию ответственность за серию кибератак, совершенных во время избирательной кампании против американских политических организаций. 6 января была опубликована рассекреченная версия доклада, подготовленного ЦРУ, ФБР и АНБ, где утверждается, что президент России Владимир Путин лично распорядился организовать кампанию для того, чтобы повлиять на выборы и добиться победы Трампа.

Москва причастность к кибернападениям последовательно отвергает.

Комментарии
4
vesta
Ну, Мак, ты Казёл !!
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vesta
Хочется мелком, как в детстве , написать на заборе - Маккейн - ...
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Пильгун Сергей
Маккейн - типичный посттравматический шизофреник! Совсем головой больной стал! Да и рожа противная! И болтает на публику! И за языком не следит! В культурном обществе был бы выставлен за дверь и отправлен в помощь АБашке!
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