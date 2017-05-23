Маккейн призвал Трампа покаяться в случае наличия связей с Россией

Выкладывай все это и, если необходимо, извинись. Американцы очень великодушны.

По словам сенатора, разбирательство насчет возможного вмешательства России в президентские выборы 2016 года можно сравнить с сюжетом «паршивого кино».

Ранее в сенате Конгресса США начались слушания, которые посвящены расследованию приписываемого России вмешательства в выборы президента в 2016 году.

США возлагают на Россию ответственность за серию кибератак, совершенных во время избирательной кампании против американских политических организаций. 6 января была опубликована рассекреченная версия доклада, подготовленного ЦРУ, ФБР и АНБ, где утверждается, что президент России Владимир Путин лично распорядился организовать кампанию для того, чтобы повлиять на выборы и добиться победы Трампа.

Москва причастность к кибернападениям последовательно отвергает.