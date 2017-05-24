В Крыму пройдут антитеррористические учения ФСБ с участием авиации и флота

Учения подразделений спецназначения органов ФСБ будут проходить в Крыму с 24 по 29 мая в два этапа.

«В ходе учения будет проверено состояние боевой готовности подразделений Центра специального назначения ФСБ России к действиям по пресечению террористических актов и ликвидации диверсионных групп условного противника на территории полуострова и в морской акватории», — говорится в сообщении.

В учениях будут задействованы около 2 тысяч человек, привлечена авиация, морские суда, специальная бронированная техника, роботизированные комплексы и современные образцы обнаружения и поражения противника.