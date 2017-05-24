В Крыму пройдут антитеррористические учения ФСБ с участием авиации и флота
МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Крупномасштабные учения ФСБ России по борьбе с терроризмом пройдут в Крыму
МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Крупномасштабные учения ФСБ России по борьбе с терроризмом пройдут в Крыму
Учения подразделений спецназначения органов ФСБ будут проходить в Крыму с 24 по 29 мая в два этапа.
«В ходе учения будет проверено состояние боевой готовности подразделений Центра специального назначения ФСБ России к действиям по пресечению террористических актов и ликвидации диверсионных групп условного противника на территории полуострова и в морской акватории», — говорится в сообщении.
В учениях будут задействованы около 2 тысяч человек, привлечена авиация, морские суда, специальная бронированная техника, роботизированные комплексы и современные образцы обнаружения и поражения противника.
Кроме этого, по данным ведомства, в ходе учений спецназ ФСБ отработает действия на морских объектах компании «Черноморнефтегаз» и в санатории в Евпатории, включая отдельные участки прибрежной зоны и