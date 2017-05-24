Разведка Пентагона сообщила, сколько продлится война на Донбассе

Об этом заявил в докладе перед Комитетом Сената США по Вооруженным силам директор Агентства военной разведки Пентагона генерал-лейтенант Винсент Стюарт, передает «Укринформ».

«Конфликт на востоке Украины между поддерживаемыми Россией сепаратистами и украинским правительством, очевидно, сохранится в течение следующего года, в то время как надежды полной имплементации Минских соглашений омрачаются», — отметил в своем заявлении руководитель разведки Пентагона.

В то же время, Украина, очевидно, также не будет выполнять политические элементы Минского соглашения, пока Россия не выполнит свои обязательства по обеспечению безопасности.

«Насилие вдоль линии соприкосновения, вероятно, будет оставаться ограниченным до уровня небольших боев», — отметил глав разведки Пентагона.

Напомним, ранее стало известно, что в начале мая в ходе личного общения с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в Белом доме, президент США Дональд Трамп якобы заявил, что его лично не слишком беспокоят боевые действия в Украине, однако этот вопрос является важным для критиков его администрации.