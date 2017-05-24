Разведка Пентагона сообщила, сколько продлится война на Донбассе
Военная разведка США прогнозирует, что боевые действия вдоль линии соприкосновения на Донбассе будут продолжаться до следующего года.
Военная разведка США прогнозирует, что боевые действия вдоль линии соприкосновения на Донбассе будут продолжаться до следующего года.
Об этом заявил в докладе перед Комитетом Сената США по Вооруженным силам директор Агентства военной разведки Пентагона
«Конфликт на востоке Украины между поддерживаемыми Россией сепаратистами и украинским правительством, очевидно, сохранится в течение следующего года, в то время как надежды полной имплементации Минских соглашений омрачаются», — отметил в своем заявлении руководитель разведки Пентагона.
В то же время, Украина, очевидно, также не будет выполнять политические элементы Минского соглашения, пока Россия не выполнит свои обязательства по обеспечению безопасности.
«Насилие вдоль линии соприкосновения, вероятно, будет оставаться ограниченным до уровня небольших боев», — отметил глав разведки Пентагона.
Напомним, ранее стало известно, что в начале мая в ходе личного общения с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в Белом доме, президент США Дональд Трамп якобы заявил, что его лично не слишком беспокоят боевые действия в Украине, однако этот вопрос является важным для критиков его администрации.