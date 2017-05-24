Генпрокуратура перечислила уголовные дела против Януковича

В ответ на слова председателя правления Transparency International, который назвал недостаточными усилия украинской власти в привлечении Януковича к ответственности, пресс-служба Генеральной прокуратуры сообщила о ряде уголовных производств в отношении президента-беглеца.

Речь идет о таких уголовных производствах:

большое дело о госизмене (ч. 1 ст. 111 УК)

пособничество в сепаратизме (ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 УК) и пособничество в ведении агрессивной войны (ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 УК) со стороны Януковича. 14 марта обвинительный акт по этому делу было передано в суд;

приватизация «Укртелекома» по заниженной стоимости и незаконное выделение из бюджета 220 млн гривен на строительство выделенной телекоммуникационной сети специального назначения, которое, согласно условиям продажи пакета акций «Укртелекома», должно было лечь на покупателя — компании «ЕСУ». Януковичу выдвинуто подозрение;

завладение урочищем «Межигорье» стоимостью 540 млн гривен. Януковичу выдвинуто подозрение;

завладение 17,5 га лесного фонда на территории Сухолучского сельского совета. Януковичу выдвинуто подозрение;

незаконное лишение свободы митрополита Александра Драбинко. Януковичу выдвинуто подозрение;

фальсификация результатов голосования за так называемые «диктаторские законы» 16 января 2014 года. Янукович объявлен в розыск;

получение взятки под видом гонораров от ООО «Издательство Новый мир». Януковичу выдвинуто подозрение;

убийства 78 человек на Майдане в январе-феврале 2014 года, ранения еще 180 человек. Янукович объявлен в розыск.

Кроме того, в Генеральной прокуратуре есть целый ряд экономических дел относительно преступной организации Януковича.