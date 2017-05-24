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09:02 (мск), источник: Ipress.ua

Генпрокуратура перечислила уголовные дела против Януковича

Бывший президент Виктор Янукович проходит фигурантом ряда уголовных производств: одно из них уже передано в суд, по пяти ему объявлено подозрение, и еще в двух он объявлен в розыск.

Источник: Ipress.ua

В ответ на слова председателя правления Transparency International, который назвал недостаточными усилия украинской власти в привлечении Януковича к ответственности, пресс-служба Генеральной прокуратуры сообщила о ряде уголовных производств в отношении президента-беглеца.

Речь идет о таких уголовных производствах:

  • большое дело о госизмене (ч. 1 ст. 111 УК)
  • пособничество в сепаратизме (ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 УК) и пособничество в ведении агрессивной войны (ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 УК) со стороны Януковича. 14 марта обвинительный акт по этому делу было передано в суд;
  • приватизация «Укртелекома» по заниженной стоимости и незаконное выделение из бюджета 220 млн гривен на строительство выделенной телекоммуникационной сети специального назначения, которое, согласно условиям продажи пакета акций «Укртелекома», должно было лечь на покупателя — компании «ЕСУ». Януковичу выдвинуто подозрение;
  • завладение урочищем «Межигорье» стоимостью 540 млн гривен. Януковичу выдвинуто подозрение;
  • завладение 17,5 га лесного фонда на территории Сухолучского сельского совета. Януковичу выдвинуто подозрение;
  • незаконное лишение свободы митрополита Александра Драбинко. Януковичу выдвинуто подозрение;
  • фальсификация результатов голосования за так называемые «диктаторские законы» 16 января 2014 года. Янукович объявлен в розыск;
  • получение взятки под видом гонораров от ООО «Издательство Новый мир». Януковичу выдвинуто подозрение;
  • убийства 78 человек на Майдане в январе-феврале 2014 года, ранения еще 180 человек. Янукович объявлен в розыск.

Кроме того, в Генеральной прокуратуре есть целый ряд экономических дел относительно преступной организации Януковича.

Напомним, в Международной общественной организации по борьбе с коррупцией Transparency International ждут, когда же наконец Киев «поджарит большую рыбу», посадив за решетку хотя бы одного топ-коррупционера.

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