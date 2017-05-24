Генпрокуратура перечислила уголовные дела против Януковича
Бывший президент Виктор Янукович проходит фигурантом ряда уголовных производств: одно из них уже передано в суд, по пяти ему объявлено подозрение, и еще в двух он объявлен в розыск.
Бывший президент Виктор Янукович проходит фигурантом ряда уголовных производств: одно из них уже передано в суд, по пяти ему объявлено подозрение, и еще в двух он объявлен в розыск.
В ответ на слова председателя правления Transparency International, который назвал недостаточными усилия украинской власти в привлечении Януковича к ответственности,
Речь идет о таких уголовных производствах:
Кроме того, в Генеральной прокуратуре есть целый ряд экономических дел относительно преступной организации Януковича.
Напомним, в Международной общественной организации по борьбе с коррупцией Transparency International ждут, когда же наконец Киев «поджарит большую рыбу», посадив за решетку хотя бы одного