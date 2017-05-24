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02:13 (мск), источник: Коммерсантъ-Online

Владимир Путин и Родриго Дутерте встретились в спешке

Филиппинскому президенту пришлось улететь раньше срока из-за военного положения в своей стране.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Президент Филиппин Родриго Дутерте пробыл в России лишь один день вместо запланированных четырех. Впрочем, главной цели визита — встречи с российским президентом Владимиром Путиным, он все же достиг. Ради этого господину Путину также пришлось скорректировать свой график и принять филиппинского лидера сразу по прилету из Краснодара, где президент РФ посещал спортивные объекты.

На коротких переговорах господин Дутерте попросил Владимира Путина наладить поставки современного российского оружия в Филиппины.

Однако, по словам российского президента, между странами есть и другие перспективные направления для сотрудничества.

«У Родриго Дутерте поменялись обстоятельства. Поэтому мы решили провести встречу сегодня вечером, по возвращении Путина из Краснодара», — сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во вторник, около 19:00.

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Обстоятельствами, что помешали филиппинскому президенту выполнить всю программу визита в Москву, стала ситуация на острове Минданао. Там сейчас идет столкновение между правительственными войсками и местной террористической группировкой «Абу Сайяф», связанной с запрещенным в России «Исламским государством». Будучи уже в России, Родриго Дутерте ввел на острове военное положение, однако ситуация продолжает усугубляться, и вчера там погибло трое филиппинских силовиков. Из-за волнений в своей стране, президент Филиппин был вынужден отменить целый ряд запланированных мероприятий в Москве, среди которых выступление перед студентами МГИМО.

Впрочем, с Владимиром Путиным Родриго Дутерте встретиться удалось, хотя изначально переговоры были назначены на четверг. «Прошу прощения, что нарушаю ваш рабочий график. Я приехал, чтобы заручиться вашей поддержкой и подтвердить нашу дружбу», — сказал российскому президенту господин Дутерте и практически сразу перешел к наиболее волнующей его в настоящее время теме — борьбе с терроризмом. «Конечно, наша страна нуждается в современных образцах вооружений, — продолжил филиппинский президент.— У нас были заказы в Соединенных Штатах, но сейчас ситуация там не очень гладкая и для того, чтобы сражаться с “Исламским государством”, с их подразделениями и группировками, нам нужно современное оружие». Его, судя по всему, Родриго Дутерте теперь намерен получать именно от России.

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Владимир Путин, в свою очередь, выразил соболезнования филиппинскому народу и пожелал скорейшего урегулирования конфликта. При этом сотрудничество «в области военно-технического взаимодействия» российский президент назвал «возможным». Однако, развивать следует и другие направления, среди которых «энергетическое машиностроение и транспортная инфраструктура», — заявил господин Путин по итогам переговоров. «Конечно, у нас (с Филиппинами — “Ъ”) пока не очень большой уровень товарооборота, но в начале этого года он начал восстанавливаться, вырос сразу на 25%», — сообщил президент РФ.

Несмотря на то, что встреча президентов получилась достаточно короткой, в среду работу по налаживанию отношений между Москвой и Манилой продолжат филиппинские министры, которые, в отличие от Родриго Дутерте, не будут сокращать свой визит в Россию. По словам Владимира Путина, они и их российские коллеги подпишут целый ряд документов, «направленных на укрепление двусторонних связей».

Кирилл Кривошеев

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