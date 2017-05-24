День корейского инвестора устроят в Хабаровске
28 июня в Хабаровске состоится День корейского инвестора.
28 июня в Хабаровске состоится День корейского инвестора.
Об этом рассказал министр РФ по развитию Дальнего Востока Александр Галушка на встрече со специальным посланником президента Республики Корея Сон Ен Гилем.
«День корейского инвестора позволит решить проблемы иностранных инвесторов, работающих на территории Дальнего Востока, проводить его мы будем регулярно», — подчеркнул Александр Галушка.
В рамках мероприятия будет проведен ряд переговоров с представителями ведущих южнокорейских компаний. Речь пойдет о реализации крупнейших инвестиционных проектов на территории Дальнего Востока. Предполагается, что к мероприятию присоединится
По словам господина Сон Ен Гиля, президент Кореи выражает интерес к экономическому сотрудничеству с Россией и считает, что между двумя странами должно быть налажено стратегическое партнерство.
Отмечается, что День корейского инвестора впервые пройдет в России. Его организацией займется Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на