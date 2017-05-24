День корейского инвестора устроят в Хабаровске

Об этом рассказал министр РФ по развитию Дальнего Востока Александр Галушка на встрече со специальным посланником президента Республики Корея Сон Ен Гилем.

«День корейского инвестора позволит решить проблемы иностранных инвесторов, работающих на территории Дальнего Востока, проводить его мы будем регулярно», — подчеркнул Александр Галушка.

В рамках мероприятия будет проведен ряд переговоров с представителями ведущих южнокорейских компаний. Речь пойдет о реализации крупнейших инвестиционных проектов на территории Дальнего Востока. Предполагается, что к мероприятию присоединится вице-премьер — полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.

По словам господина Сон Ен Гиля, президент Кореи выражает интерес к экономическому сотрудничеству с Россией и считает, что между двумя странами должно быть налажено стратегическое партнерство.