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03:09 (мск), источник: Губерния онлайн

Подразделения антитеррора ВВО уничтожили условных противников в Хабаровске

Тренировка подразделений противодействия терроризму состоялась в Хабаровске. Учения прошли в соединении радиоэлектронной борьбы ВВО.

Военнослужащие блокировали и уничтожили условных противников, которые, согласно легенде, пытались захватить склад воинской части. Также была отработана эвакуация раненого, проведена разведка, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу ВВО.

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