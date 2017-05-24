Подразделения антитеррора ВВО уничтожили условных противников в Хабаровске
Тренировка подразделений противодействия терроризму состоялась в Хабаровске. Учения прошли в соединении радиоэлектронной борьбы ВВО.
Тренировка подразделений противодействия терроризму состоялась в Хабаровске. Учения прошли в соединении радиоэлектронной борьбы ВВО.
Военнослужащие блокировали и уничтожили условных противников, которые, согласно легенде, пытались захватить склад воинской части. Также была отработана эвакуация раненого, проведена разведка, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на