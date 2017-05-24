Артем Самсонов: Я действительно считаю Путина «глупым, недалеким человеком»
Приморский депутат прокомментировал свое нецензурное высказывание в адрес президента России.
Приморский депутат прокомментировал свое нецензурное высказывание в адрес президента России.
Приморской депутат Артем Самсонов прокомментировал свое нелестное высказывание в адрес президента России Владимира Путина, сообщает РИА VladNews.
— Это была крылатая фраза из кинофильма «Даунхаус». Этот фильм прошел на большом экране, получил премию на Кинотавре, произносит ее народный артист Литовской ССР Юозас Будрайтис. Она давно стала
Напомним, что в Законодательное Собрание обратился председатель Приморского краевого Совета ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов Дмитрий Григорович, попросив дать оценку поведению депутата Артема Самсонова. На заседании комитета по регламенту, депутатской этике и организации работы Законодательного Собрания парламентарии был рассмотрен вопрос о нарушении депутатской этики.