Владельцы дальневосточных гектаров поделились с губернатором Хабаровского края планами по освоению земли

В основном жители региона собираются использовать наделы под жилищное строительство и сельскохозяйственные нужды. Они намерены развивать молочное и мясное животноводство, а также собирать и перерабатывать дикоросы, в дальнейшем поставлять готовую продукцию в торговые сети. Отмечается, что для этого в селе созданы все необходимые условия. К участкам проложена дорога, которая выходит на федеральную трассу Хабаровск — Владивосток. Рядом располагаются электросети.

По словам Вячеслава Шпорта для того, чтобы оформленные участки вошли в населенный пункт, его границы планируется расширить. Также вблизи Кругликово создадут новое поселение. Такая мера позволит получателям гектаров воспользоваться всеми формами государственной поддержки, в том числе — инфраструктурной для населенных пунктов, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.