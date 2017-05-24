В Башкирии обращение с отходами выносят на парламентские слушания

Ожидается, что доклады по теме слушаний представят председатель комитета по промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Рашит Хайруллин, министр природопользования и экологии РБ Илдар Хадыев, представители прокуратуры, региональных управления федеральной службы по надзору в сфере природопользования, Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, других ведомств, главы городов и районов республики, руководители научных, промышленных и общественных организаций.

В ходе слушаний будут обсуждаться состояние законодательства в сфере обращения с отходами и его реализация, проблемы несанкционированных свалок бытовых и промышленных отходов, соблюдение санитарно-эпидемиологических требований в сфере обращения с отходами, установление тарифов для региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами, работа муниципалитетов по внедрению раздельного сбора твердых коммунальных отходов.