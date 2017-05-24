В Австралии начался исторический саммит аборигенов
Сотни лидеров коренных австралийских племен собрались в центре страны на исторический саммит, посвященный формальному признанию первых жителей Австралии.
Сотни лидеров коренных австралийских племен собрались в центре страны на исторический саммит, посвященный формальному признанию первых жителей Австралии.
Трехдневная встреча на священной для аборигенов скале Улуру приурочена к 50-й годовщине признания прав коренных жителей страны.
27 мая 1967 года в Австралии был проведен референдум, по итогам которого были внесены поправки в конституцию страны, разрешившие принимать специальные законы в интересах коренного населения и изъявшие положение о том, что численность австралийских аборигенов не учитывалась при распределении мест в парламенте, распределении финансов и принятии прочих решений.
За принятие этих поправок проголосовало 90,2% избирателей, что является самым высоким результатом за всю историю страны.
Однако в конституции страны аборигены
Рекомендации представителей коренных жителей континента будут переданы руководству страны в июне.
Саммит на скале Улуру подытоживает 12 собраний аборигенов, прошедших по всей стране за последние полгода, где обсуждались варианты признания коренного населения.
Аборигены Австралии составляют лишь 2,5% от 24 миллионов жителей страны,