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04:38 (мск), источник: Русская служба Би-би-си

В Австралии начался исторический саммит аборигенов

Сотни лидеров коренных австралийских племен собрались в центре страны на исторический саммит, посвященный формальному признанию первых жителей Австралии.

Трехдневная встреча на священной для аборигенов скале Улуру приурочена к 50-й годовщине признания прав коренных жителей страны.

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27 мая 1967 года в Австралии был проведен референдум, по итогам которого были внесены поправки в конституцию страны, разрешившие принимать специальные законы в интересах коренного населения и изъявшие положение о том, что численность австралийских аборигенов не учитывалась при распределении мест в парламенте, распределении финансов и принятии прочих решений.

За принятие этих поправок проголосовало 90,2% избирателей, что является самым высоким результатом за всю историю страны.

Однако в конституции страны аборигены по-прежнему не упоминаются. Нынешний саммит, как полагают его участники, поможет достичь единодушия в вопросе о признании коренного населения.

Рекомендации представителей коренных жителей континента будут переданы руководству страны в июне.

Саммит на скале Улуру подытоживает 12 собраний аборигенов, прошедших по всей стране за последние полгода, где обсуждались варианты признания коренного населения.

Ожидается, что по итогам саммита будет принято решение, требовать ли включения в конституцию страны специального положения о коренном населении.

Аборигены Австралии составляют лишь 2,5% от 24 миллионов жителей страны,

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "Русская служба Би-би-си" не несет ответственности за их содержимое.
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