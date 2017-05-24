Владимир Миклушевский посетит с рабочим визитом Арсеньев

Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации края.

В муниципальном образовании глава региона намерен проинспектировать ряд социальных учреждений, а также провести заседание межведомственной комиссии по организации летнего отдыха детей.

В планах Владимира Миклушевского — осмотреть объекты, которые планируют благоустроить в Арсеньеве в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», встретиться с депутатами, чтобы обсудить вопросы, поступившие от жителей территории.

Традиционно в ходе визита Губернатора глава муниципалитета отчитается об исполнении в городском округе Указов Президента РФ Владимира Путина и поручений главы края.

Отметим, по мнению руководителя Приморья Владимира Миклушевского, именно работа на территориях позволяет объективно оценить ситуацию на местах и принять своевременное управленческое решение.