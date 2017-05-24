Владимир Миклушевский посетит с рабочим визитом Арсеньев
Губернатор Приморского края Владимир Миклушевский проведет рабочий день в Арсеньевском городском округе 24 мая.
Губернатор Приморского края Владимир Миклушевский проведет рабочий день в Арсеньевском городском округе 24 мая.
Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на
В муниципальном образовании глава региона намерен проинспектировать ряд социальных учреждений, а также провести заседание межведомственной комиссии по организации летнего отдыха детей.
В планах Владимира Миклушевского — осмотреть объекты, которые планируют благоустроить в Арсеньеве в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», встретиться с депутатами, чтобы обсудить вопросы, поступившие от жителей территории.
Традиционно в ходе визита Губернатора глава муниципалитета отчитается об исполнении в городском округе Указов Президента РФ Владимира Путина и поручений главы края.
Отметим, по мнению руководителя Приморья Владимира Миклушевского, именно работа на территориях позволяет объективно оценить ситуацию на местах и принять своевременное управленческое решение.