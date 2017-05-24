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07:12 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Депутаты избрали участников Общественной палаты Новосибирской области

Сегодня депутаты Законодательного собрания Новосибирской области на сессии избрали членов общественной палаты региона.

Источник: Вести - Новосибирск

Областной парламент формирует треть палаты. Из 39-ти претендентов рейтинговым голосованием сегодня выбрали 25 человек. В основном это известные в Новосибирской области общественники. Например, председатель областной общества инвалидов Игорь Гаал-Савальский, руководитель фонда «Родное слово» Людмила Монахова, герой Советского союза Дмитрий Бакуров.

Андрей Панферов, заместитель председателя Законодательного собрания Новосибирской области: «Это люди значимые для Новосибирской области, люди уважаемые, общественные организации, общественные организации, которые формировали их пакет документов, к этому вопросу подошли очень скрупулёзно и добросовестно.

Надеемся, что сегодня эти 25 человек, которые будут выбраны сессией, будут работать в интересах Новосибирской области, в интересах общественной палаты и организаций, которые они представляют.

Сегодня же на сессии перед депутатами отчитался о финансово-хозяйственной деятельности Технопарка — его новый директор Владимир Никонов. Заксобрание еще в минувшем году заинтересовалось работой этого инновационного института, который развивается в том числе за счет бюджета. Сам Технопарк признан одним из лучших в стране. Вместе с тем контрольно-счетная палата проводила проверку и нашла нарушения. Сегодня новый руководитель Технопарка отчитался о том, как строилось жилье для его резидентов. Признал — в этой части проекта были и срывы сроков, и отступления от концепции, сам жилищный проект принес убытки.

Рабочая группа рекомендовала дать экономическую и правовую оценку управленческим решениям бывшего руководства Технопарка. Кроме того, депутаты настаивают — строительство жилья для резидентов должно стать безубыточным — чтобы не обременять сам Технопарк, который играет важную роль в развитии экономики региона. .

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