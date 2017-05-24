Депутаты избрали участников Общественной палаты Новосибирской области
Сегодня депутаты Законодательного собрания Новосибирской области на сессии избрали членов общественной палаты региона.
Сегодня депутаты Законодательного собрания Новосибирской области на сессии избрали членов общественной палаты региона.
Областной парламент формирует треть палаты. Из 39-ти претендентов рейтинговым голосованием сегодня выбрали 25 человек. В основном это известные в Новосибирской области общественники. Например, председатель областной общества инвалидов Игорь
Андрей Панферов, заместитель председателя Законодательного собрания Новосибирской области: «Это люди значимые для Новосибирской области, люди уважаемые, общественные организации, общественные организации, которые формировали их пакет документов, к этому вопросу подошли очень скрупулёзно и добросовестно.
Надеемся, что сегодня эти 25 человек, которые будут выбраны сессией, будут работать в интересах Новосибирской области, в интересах общественной палаты и организаций, которые они представляют.
Сегодня же на сессии перед депутатами отчитался о
Рабочая группа рекомендовала дать экономическую и правовую оценку управленческим решениям бывшего руководства Технопарка. Кроме того, депутаты настаивают — строительство жилья для резидентов должно стать безубыточным — чтобы не обременять сам Технопарк, который играет важную роль в развитии экономики региона. .