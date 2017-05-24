Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Елена Яковлева в образе Бабы Яги на съемках: первые фото
Ученые рассказали, как получить удовольствие
Испанский винодел высказал мнение о краснодарском вине
Собчак и Виторган показали подросшего сына (фото)
Дмитрий Маликов рассказал о ссорах с дочкой и о ее бойфренде
Хрущевки: история появления Самый крупный социальный проект в истории СССР. Во что это обошлось стране и кто рассчитывал параметры?
Режиссер покинул «Лигу справедливости» из-за самоубийства дочери
Елена Яковлева в образе Бабы Яги на съемках: первые фото
Почему квартиры долго не продаются?
Серии пятиэтажек, запланированные к сносу
Малкин посоветовал тренерам сборной России чаще ездить в Америку
Кожевников: Бронза ЧМ — наше реальное место
Дмитрий Маликов рассказал о ссорах с дочкой и о ее бойфренде
В моду вошли бабуши: что это и как их носить (фото)
"Не смей умирать!": Алла Пугачева обратилась к подруге
СМИ о реакции Порошенко на теракт в Манчестере
Иномарки в СССР: машины из-за «железного занавеса»
КАМАЗ откажется от бумажных сервисных книжек
Фоторепортажи
8«Суперлюди» Японии
10110 лет со дня рождения Лоуренса Оливье
12Добро пожаловать в «Твин Пикс»
860 лет назад родился Cид Вишес
09:10 (мск), источник: Известия.Ру

Трамп в разговоре с Дутерте назвал лидера КНДР «сумасшедшим»

Президенты США и Филиппин обсудили последние ракетные испытания Северной Кореи.

Источник: Reuters

Президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с президентом Филиппин Родриго Дутерте в апреле назвал лидера КНДР Ким Чен Ына «сумасшедшим с ядерным оружием».

Об этом сообщила газета «Washington Post».

«Мы не можем позволить сумасшедшему с ядерным оружием быть на свободе. У нас есть большое количество огневой мощи, больше чем у него (Ким Чен Ына), в 20 раз больше — но мы не хотим ее использовать», — цитирует высказывание американского лидера «РИА Новости».

Кроме того, Трамп выразил надежду, что Китай окажет воздействие на Пхеньян.

Сама расшифровка записи беседы не была предназначена для публикации.

Комментарии
3
А Б
Тот факт, что неадекватность лидера КНДР перешла в сумасшествие, уже давно не вызывает сомнений у всех здравомыслящих людей. Как иначе можно назвать лидера страны, которая добровольно и инициативно обратилась в 1991 году с заявлением о вступлении в ООН, что автоматически означает признание устава организации и обязательность его исполнения, не говоря уже о санкциях Совбеза ООН. И несмотря на это, КНДР продолжает производство ЯО и средств его доставки, что и запрещают санкции ООН. Иначе, как сумасшедшим, после таких действий, назвать лидера КНДР нельзя. Хорошо также то, что Трамп переговорил с президентом Филиппин после его визита в РФ, поскольку в их беседе, возможно, была затронута эта тема, а также вопрос поставок оружия США Филиппинам, о чём уже шла речь ранее.
ОтветитьСсылкаПожаловаться
AVS
Нет.
Скорее пофигизм нашего народонаселения к "уткам" наших СМИ.
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Сергей Донченко
По идее факт того, что "свободная пресса" США публикует закрытые переговоры президента страны должен сильно обеспокоить либо спецслужбы либо самого президента на предмет утечек. Но почему-то удивительным образом это никого не волнует. Такой пофигизм к секретам ?
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
На Большой Ордынке появился музей Андрея Вознесенского
В Великобритании повысили уровень террористической угрозы
Картер Пейдж готов опровергнуть вмешательство РФ в выборы
Титов предложил ввести в России налоговый спецрежим для богатых
Турция ограничила импорт пшеницы из России
Скончался известный режиссер Александр Бурдонский
СМИ узнали подробности расследования теракта в Манчестере
Спорт
Каррера: Очень странно, что меня не позвали на вечер РФПЛ Межсезонье в России еще не началось, однако новости из команд, и довольно громкие, уже поступают. Рассказываем об уже состоявшихся и возможных переменах в «Спартаке»
Авто
Новый внедорожник из Lada 4х4: документы получены Внедорожник «Сталкер» принято вспоминать, как несостоявшийся проект российского автопрома. Но недавно компания «Апал» вдруг оформила документы на производство этой модели!
Hi-Tech
Заброшенная страна: советские «города-призраки» в фотографиях В рамках проекта «Заброшенная страна» Hi-Tech.Mail.ru расскажет о мертвых «городах-призраках» России и бывшего СССР. Причины — разные: техногенная катастрофа, отсутствие финансирования градообразующих предприятий или инженерные просчеты. За каждой историей стоит человеческая трагедия
Кино
Умер сыгравший Джеймса Бонда Роджер Мур Снявшийся в семи фильмах бондианы актер скончался на 90-м году жизни в Швейцарии
Недвижимость
Как по-разному использовать подушки в интерьере?
В Ярославле жителей оштрафовали за прогул субботника
Власти Крыма изымут у частников недвижимость на $1 млрд
В России поменяют формулу расчета платежей за ЖКУ
Леди
Как носить кроп-топы в городе: 7 идей Неуместной излишняя обнаженность кажется лишь на первый взгляд. В нашем обзоре - семь идей, как носить даже самые смелые топы в каменных джунглях.
Дети
Анну Седокову раскритиковали за странное имя сына Певица подверглась критике со стороны пользователей соцсетей.
Все о ремонте
6 идей размещения стиральной машинки в интерьере
Забудьте это немедленно: десять пережитков ремонта 90-х
Как изменить интерьер при помощи света: советы профи
Маленькая квартира: 10 ярких примеров
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь