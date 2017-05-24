Трамп в разговоре с Дутерте назвал лидера КНДР «сумасшедшим»

Президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с президентом Филиппин Родриго Дутерте в апреле назвал лидера КНДР Ким Чен Ына «сумасшедшим с ядерным оружием».

Об этом сообщила газета «Washington Post».

«Мы не можем позволить сумасшедшему с ядерным оружием быть на свободе. У нас есть большое количество огневой мощи, больше чем у него (Ким Чен Ына), в 20 раз больше — но мы не хотим ее использовать», — цитирует высказывание американского лидера «РИА Новости».

Кроме того, Трамп выразил надежду, что Китай окажет воздействие на Пхеньян.

Сама расшифровка записи беседы не была предназначена для публикации.