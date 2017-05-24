Мэр Омска Вячеслав Двораковский в 2016 году заработал 5,8 млн рублей

Мэр города Омска Вячеслав Двораковский за 2016 год заработал 5,7 млн руб. Информация о доходах градоначальника и его супруги появилась на официальном сайте мэрии Омска.

Отметим, что годовой доход главы администрации Омска в 2015 году составлял 6,1 млн руб. Таким образом, доходы мэра снизились на 388 тыс. руб. Супруга мэра в прошлом году получила доход в размере 237 тыс. руб., а годом ранее — 191,6 тыс. руб.

В собственности руководителя города значатся два жилых дома общей площадью 325,4 кв м (из них дом площадью 284,6 кв. м. — в общей собственности с супругой). Также В. Двораковскому принадлежат три земельных участка общей площадью 1 тыс. 931 кв. м, легковой автомобиль Nissan Patrol, прицеп и снегоход. Жена градоначальника владеет автомобилем марки Volkswagen Tiguan.