Мэр Омска Вячеслав Двораковский в 2016 году заработал 5,8 млн рублей
Срок полномочий Вячеслава Двораковского на посту мэра истекает 12 июня.
Срок полномочий Вячеслава Двораковского на посту мэра истекает 12 июня.
Мэр города Омска Вячеслав Двораковский за 2016 год заработал 5,7 млн руб. Информация о доходах градоначальника и его супруги появилась на официальном сайте мэрии Омска.
Отметим, что годовой доход главы администрации Омска в 2015 году составлял 6,1 млн руб. Таким образом, доходы мэра снизились на 388 тыс. руб. Супруга мэра в прошлом году получила доход в размере 237 тыс. руб., а годом ранее — 191,6 тыс. руб.
В собственности руководителя города значатся два жилых дома общей площадью 325,4 кв м (из них дом площадью 284,6 кв. м. — в общей собственности с супругой). Также В. Двораковскому принадлежат три земельных участка общей площадью 1 тыс. 931 кв. м, легковой автомобиль Nissan Patrol, прицеп и снегоход. Жена градоначальника владеет автомобилем марки Volkswagen Tiguan.