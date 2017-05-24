Экс-советник штаба Трампа заявил о готовности опровергнуть вмешательство РФ в выборы

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU — Экс-советник предвыборного штаба Дональда Трампа Картер Пейдж в открытом письме членам конгресса заявил о готовности дать показания по вопросу приписанного России вмешательство в выборы США 2016 года. Бывший советник направил 23-страничное письмо двум членам комитета по разведке палаты представителей Конгресса США, Адаму Шиффу и Майку Конауэю.

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«Я с нетерпением жду того, чтобы дать официальные показания по этим вопросам перед вашим комитетом во вторник 6 июня», — говорится в письме Пейджа, текст которого опубликовал телеканал Fox News.

В письме содержится просьба о том, чтобы «в какой-либо форме был обеспечен доступ общественности в режиме реального времени к даче показаний».

По словам Пейджа, у него «нет никакой личной информации о том, что российское правительство или кто-либо ассоциированный с ним, играли какую-либо роль в выборах президента США в 2016 году».

«Более того, во время моих визитов в Москву в июле и декабре 2016 года, на меня не выходил ни один российский чиновник или же лицо, связанное с российским правительством, который каким-либо образом дал бы мне понять, что у них есть какие-то намерения оказать негативное влияние на правительство США или выборы 2016 года, которыми администрация Обамы чрезвычайно сильно манипулировала», — подчеркнул он.