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05:21 (мск), источник: ДЕЙТА

Депутаты Владивостока показали свои кошельки

Депутаты Думы Владивостока отчитались о своих прошлогодних доходах. ИА «Дейта» изучила декларации народных избранников.

Источник: ДЕЙТА

Председатель Думы Елена Новицкая, согласно декларации за 2016, заработала чуть менее 1,5 миллионов, особо не выделяясь, от большинства своих коллег.

Ожидаемо самый высокий заработок оказался у председателя комитета по экономической политике и муниципальной собственности, единоросса Дмитрия Сулеева. Доход, которого за прошлый год составил 43 миллиона 905 тысяч рублей. На втором месте оказался зампред Думы Александр Кириченко (ЕР) с доходом чуть более 30 миллионов рублей. Замыкает тройку зажиточных городских депутатов, с большим отрывом, председатель комитета по социальной политике Ольга Ворожбит, (ЕР), чей прошлогодний доход составил порядка 4 миллиона 695 тысяч рублей.

Вместе с тем, судя по представленным декларациям, некоторые из городских депутатов, имеют более, чем скромные доходы, а в некоторых случаях, живут, за неимением таковых. Как, например, депутат Станислав Примаченко. Не намного богаче оказался Павел Ильницкий — 100 тысяч. И замыкает строчку беднейших депутатов города Ярослав Ливанский, заработавший за прошлый год 90 тысяч рублей.

Андрей Горюнов.

Фото: ИА «Дейта».

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