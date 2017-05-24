Депутаты Владивостока показали свои кошельки
Депутаты Думы Владивостока отчитались о своих прошлогодних доходах. ИА «Дейта» изучила декларации народных избранников.
Депутаты Думы Владивостока отчитались о своих прошлогодних доходах. ИА «Дейта» изучила декларации народных избранников.
Председатель Думы Елена Новицкая, согласно декларации за 2016, заработала чуть менее 1,5 миллионов, особо не выделяясь, от большинства своих коллег.
Ожидаемо самый высокий заработок оказался у председателя комитета по экономической политике и муниципальной собственности, единоросса Дмитрия Сулеева. Доход, которого за прошлый год составил 43 миллиона 905 тысяч рублей. На втором месте оказался зампред Думы Александр Кириченко (ЕР) с доходом чуть более 30 миллионов рублей. Замыкает тройку зажиточных городских депутатов, с большим отрывом, председатель комитета по социальной политике Ольга Ворожбит, (ЕР), чей прошлогодний доход составил порядка 4 миллиона 695 тысяч рублей.
Вместе с тем, судя по представленным декларациям, некоторые из городских депутатов, имеют более, чем скромные доходы, а в некоторых случаях, живут, за неимением таковых. Как, например, депутат Станислав Примаченко. Не намного богаче оказался Павел Ильницкий — 100 тысяч. И замыкает строчку беднейших депутатов города Ярослав Ливанский, заработавший за прошлый год 90 тысяч рублей.
Андрей Горюнов.
Фото: ИА «Дейта».