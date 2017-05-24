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05:27 (мск), источник: ДЕЙТА

Прокурор Приморского края недоволен работой одного из департаментов

Прокуратура Приморья выявила нарушения законодательства в сфере установления тарифов на коммунальные услуги в деятельности профильного департамента края, об этом сообщает ИА «Дейта».

Источник: ДЕЙТА

Региональная прокуратура провела плановую проверку исполнения департаментом по тарифам Приморского края полномочий в сфере установления тарифов на коммунальные услуги и контроля за их применением.

Прокуратурой выявлены нарушения в указанной сфере в части необоснованного включения в тарифы ряда организаций, оказывающих услуги тепло-, водоснабжения, расходов, не связанных с осуществлением регулируемого вида деятельности.

Так, департамент включил в тарифы некоторых организаций, оказывающих населению услуги теплоснабжения, расходы по уплате транспортного налога на автомобили, однако автомобили не используются для целей производства тепловой энергии.

А к тарифам за водоснабжение и водоотведение расходов по уплате арендных платежей включалась плата за пользование нежилым помещением в отсутствие заключенного в установленном порядке договора аренды.

Кроме этого, установлены факты ненадлежащего исполнения департаментом предоставленных полномочий в сфере административной практики, нарушения требований регламентов рассмотрения тарифных дел.

По результатам проверки в связи с выявленными нарушениями закона прокурором края Губернатору Приморского края внесено представление.

Ирина Петрова.

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