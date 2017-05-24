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06:30 (мск), источник: Newslab.ru

В Красноярском крае хотят упразднить покинутую деревню

На протяжении трех лет в населенном пункте отсутствуют зарегистрированные жители, последний гражданин снят с регистрационного учета в 2011 году.

Источник: Reuters

Деревню Солонечное в Рыбинском районе Красноярского края планируют упразднить. Этот вопрос накануне обсудили и вынесли на сессию депутаты Законодательного Собрания региона.

Ранее комитет по госустройству, законодательству и местному самоуправлению уже обсуждал эту тему, однако направил законопроект об упразднении населенного пункта на доработку. Тогда замначальника управления губернатора края по организации взаимодействия с органами местного самоуправления Светлана Турчинова сообщила, что комиссия установила факт прекращения существования деревни. На протяжении трех лет в населенном пункте отсутствуют зарегистрированные жители, последний гражданин снят с регистрационного учета в 2011 году. Жилая застройка также отсутствует.

Эти данные предоставили управление Росреестра по Красноярскому краю, ГУ МВД по краю, а также глава Бородинского сельского совета, в состав которого входит деревня Солонечное. Кроме того, глава сельсовета сообщил, что еще в 1993 году здесь закрылось отделение совхоза «Бородинский», затем из-за оттока населения — школа, магазин, клуб, фельдшерско-акушерский пункт. Все строения основательно разрушены, нет энергоснабжения, грунтовая дорога не ремонтируется.

Однако член комитета Егор Бондаренко тогда сообщил, что в этом населенном пункте, по данным Единого государственного реестра недвижимости, зарегистрировано несколько земельных участков для ведения подсобного хозяйства. По мнению депутата, принятие закона об упразднении населенного пункта повлечет изменение категории земель, что нарушает права владельцев земельных участков. Законопроект сняли с рассмотрения и отозвали на доработку.

Накануне Светлана Турчинова сообщила, что дополнительные запросы в уполномоченные федеральные органы еще раз подтвердили информацию об отсутствии жилой застройки. Никто из собственников в деревне не проживает, к тому же владельцы некоторых участков, выделенных еще в 90-х годах, не предприняли никаких шагов по постановке участков на кадастровый учет, не передали землю в аренду. Вместе с тем, докладчик уточнила, что три участка из десяти используют родственники собственников под огородничество. По мнению авторов законопроекта, упразднение населенного пункта не ущемляет прав граждан на недвижимость.

В ходе обсуждения депутаты поддержали докладчика, а также подчеркнули, что закон не ущемляет права собственников, которые могут продолжать заниматься на своих участках огородничеством и иными разрешенными видами деятельности.

Депутат Вера Оськина обратила внимание членов комитета еще на одну проблему — полуразрушенных либо недостроенных и заброшенных зданий в населенных пунктах края, собственники которых не предпринимают никаких мер к приведению строений в порядок или вообще находятся неизвестно где.

В итоге, несмотря на замечания, большинством голосов законопроект об упразднении территориальной единицы «деревня Солонечное» был вынесен на рассмотрение сессии.

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