23 мая исполняющий обязанности главы города Владивостока Константин Межонов провел прием граждан по личным вопросам, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города.

Основными вопросами повестки дня этого приема стали устройство и содержание придомовых и городских территорий, организация дорожного движения, землепользование. Их поставили пришедшие на прием Татьяна Ярушина, Нелли и Алексей Бобарыкины, Виктор Дьяченко.

Учитывая комплексный характер рассматриваемых проблем, в приеме граждан вместе с Константином Межоновым на этот раз участвовали заместитель начальника управления дорог и благоустройства администрации Владивостока Максим Акульшин и заместитель начальника управления градостроительства и архитектуры администрации города Юлия Шупик.

По всем вопросам гражданами в ходе приема были получены конкретные, обстоятельные пояснения и рекомендации исполняющего обязанности главы города Владивостока Константина Межонова. Для выполнения просьб и предложений граждан отданы поручения соответствующим структурам администрации города.