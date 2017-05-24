Исполняющий обязанности главы города Владивостока Константин Межонов провел прием граждан по личным вопросам
Для выполнения просьб и предложений граждан отданы поручения соответствующим структурам администрации города.
Для выполнения просьб и предложений граждан отданы поручения соответствующим структурам администрации города.
23 мая исполняющий обязанности главы города Владивостока Константин Межонов провел прием граждан по личным вопросам, сообщает РИА VladNews со ссылкой на
Основными вопросами повестки дня этого приема стали устройство и содержание придомовых и городских территорий, организация дорожного движения, землепользование. Их поставили пришедшие на прием Татьяна Ярушина, Нелли и Алексей Бобарыкины, Виктор Дьяченко.
Учитывая комплексный характер рассматриваемых проблем, в приеме граждан вместе с Константином Межоновым на этот раз участвовали заместитель начальника управления дорог и благоустройства администрации Владивостока Максим Акульшин и заместитель начальника управления градостроительства и архитектуры администрации города Юлия Шупик.
По всем вопросам гражданами в ходе приема были получены конкретные, обстоятельные пояснения и рекомендации исполняющего обязанности главы города Владивостока Константина Межонова. Для выполнения просьб и предложений граждан отданы поручения соответствующим структурам администрации города.