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07:50 (мск), источник: ТАСС

В Японию прибыли четыре американских беспилотника-шпиона Global Hawk

Все они переброшены с базы ВВС США Андерсен на острове Гуам из-за угрозы тайфунов и будут находиться в Японии до октября.

Источник: Reuters

ТОКИО, 24 мая. /Корр. ТАСС Василий Головнин/. Четыре американских беспилотных летательных аппарата Global Hawk прибыли на базу ВВС США Иокота, которая находится в черте японской столицы. Один из них был продемонстрирован журналистам, передает информационное агентство Kyodo.

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Вскоре, по его данным, на Иокоту прибудет и пятый Global Hawk. Все они переброшены с базы ВВС США Андерсен на острове Гуам из-за угрозы тайфунов и будут находиться в Японии до октября. Как полагают, эти беспилотники с размахом крыльев 40 метров, способные вести разведку с высоты более 15 тыс. метров, будут использоваться для слежения за КНДР.

Для их обслуживания в Японию переброшены также более 100 американских специалистов.

В 2014 и 2015 годах США уже размещали такие беспилотники на временной основе на американской базе Мисава в префектуре Аомори на севере главного острова страны Хонсю. ВВС Японии также планируют закупить в США после 2020 года три Global Hawk, которые будут также дислоцированы на базе Мисава.

Комментарии
2
Б А
Под любыми предлогами США медленно, но уверено, как тараканы вползают в Азиатский регион.
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А Б
Слежение за агрессивными проявлениями КНДР сегодня является насущной необходимостью, поскольку власти КНДР на днях заявили о намерениях продолжить испытательные пуски баллистических ракет среднего радиуса действия. И это при том, что санкции ООН запрещают КНДР производить ЯО и средства его доставки. КНДР, которая добровольно и инициативно вступила в ООН в 1991 году, как член организации обязалась исполнять её Устав и решения, включая в первую очередь санкции. Однако своими агрессивными намерениями КНДР постоянно демонстрирует полное пренебрежение не только решениями ООН, но и волей всего мирового сообщества. Учитывая это, всем странам мира необходимо принять более решительные меры в отношении КНДР, вплоть до полной изоляции страны по всем вопросам. Только так можно воздействовать на агрессивные замыслы неадекватного руководства КНДР. В этой обстановке слежение за действиями КНДР с помощью беспилотников, является своевременным и крайне необходимым.
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