В Японию прибыли четыре американских беспилотника-шпиона Global Hawk
Все они переброшены с базы ВВС США Андерсен на острове Гуам
Все они переброшены с базы ВВС США Андерсен на острове Гуам
ТОКИО, 24 мая. /Корр. ТАСС Василий Головнин/. Четыре американских беспилотных летательных аппарата Global Hawk прибыли на базу ВВС США Иокота, которая находится в черте японской столицы. Один из них был продемонстрирован журналистам, передает информационное агентство Kyodo.
Вскоре, по его данным, на Иокоту прибудет и пятый Global Hawk. Все они переброшены с базы ВВС США Андерсен на острове Гуам
Для их обслуживания в Японию переброшены также более 100 американских специалистов.
В 2014 и 2015 годах США уже размещали такие беспилотники на временной основе на американской базе Мисава в префектуре Аомори на севере главного острова страны Хонсю. ВВС Японии также планируют закупить в США после 2020 года три Global Hawk, которые будут также дислоцированы на базе Мисава.